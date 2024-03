Un dodicenne cade sulle piste. Arriva il Pegaso

Incidente sugli sci all’Abetone. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3, proveniente da Massa, per ricoverare un giovanissimo infortunatosi nel corso del Memorial Fabio Danti, la gara che di fatto accende i riflettori sul Pinocchio sugli sci, che inizia quest’oggi. Il dodicenne, all’Abetone con uno Sci Club di Napoli, è caduto quasi alla fine della sua manche, procurandosi un forte trauma alla gamba. È stato immediatamente soccorso dagli uomini della Polizia di Stato e da quelli della Guardia di Finanza, in servizio sulle piste, che lo hanno trasportato a valle per poi consegnarlo ai soccorritori della Misericordia di Abetone che lo hanno stabilizzato, poi il ricovero tramite elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.