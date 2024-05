Un docente riammesso in graduatoria

La Flc-Cgil di Pistoia rende noto che, con una recente sentenza, il giudice del lavoro Giulia Pecchioli ha accolto il ricorso di un docente iscritto al sindacato che era stato illegittimamente depennato dalla graduatoria delle supplenze per la classe di concorso AB56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado) in quanto, secondo l’Ufficio scolastico provinciale di Pistoia, il diploma accademico di II livello in Chitarra Jazz non costituirebbe titolo di accesso idoneo per tale classe di concorso. Lucia Bagnoli, segretaria provinciale Flc-Cgil, è lieta di aver raggiunto questo significativo risultato per tutti i lavoratori della scuola, data anche l’apertura degli aggiornamenti delle ’gps’.