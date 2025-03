Un coniglio invisibile contro la società dell’apparire. Così il Teatro Res 9 porta in scena "Harvey"

Teatro Res 9 in scena giovedì 6 marzo, con "Harvey" di Mary Chase, regia di Luca Orlandi, alla Casa del popolo di Bottegone (ore 21.15, ingresso gratuito) per la XVIII edizione del concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli". Introdurre una figlia in società è sempre un’operazione delicata, ma rischia di diventare impossibile se c’è chi rovina il buon nome della famiglia. E’ per questo che Veta Louise Simmons, nella vicenda portata in palcoscenico, decide di fare rinchiudere in una clinica specializzata il fratello Elwood P. Dowd, un gentile signore colpevole di avere come amico un grosso coniglio invisibile di nome Harvey. Ma la decisione di Veta non avrà l’esito sperato e ben presto la clinica del professor Chumley si troverà impegnata in una surreale ricerca del signor Dowd e del suo singolare amico, attraverso le mille contraddizioni di una società fondata sull’apparenza e la folle serenità di chi la rifiuta. Prossimo spettacolo in gara il 13 marzo con la Compagnia degli evasi in "Apericena pachade" scritto e diretto da William Cidale. Dal 20 al 27 marzo spazio al concorso "Monologhi". Il 3 aprile l’associazione culturale Zona teatro libero presenta (fuori concorso) "Da est a ovest" liberamente tratto dal testo vincitore del sessantesimo "Premio Vallecorsi, di Gianluca D’Agostino, regia di Enrico Melosi e Paolo Nesi. Il 10 aprile premiazioni. Il concorso è organizzato da Zona teatro libero e Comune di Pistoia, sostegno di Fondazione Caript, con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze e Amici del Vallecorsi per il teatro. Coordinatori Franco Bardelli e Giacomo Bardi, direttore artistico Giuseppe Golisano.

Piera Salvi