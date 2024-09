Un altro parco in città, tutto pronto. Da Folco Terzani a Giovanni Storti. Raffica di ospiti e tanti dibattiti

Il centro storico di Pistoia tornerà a essere un grande polmone verde, con talk, workshop ed eventi pronti ad attraversarlo. Succederà da domani, venerdì 13, a domenica 15 con "Un altro parco in città". Un’attesa particolare, nell’ambito dell’ampio programma, è naturalmente rivolta agli ospiti che arriveranno per impreziosire la manifestazione, offrendo la loro esperienza in settori che spaziano dalla sostenibilità allo sport, dal benessere al cibo.

Si parte venerdì 13 settembre in Piazza Duomo. Dalle 16.30 alle 17. 30 ecco il talk "I campioni olimpici, modelli di ispirazione per i giovani fra sport, benessere e futuro sostenibile". Filippo Laico, inviato della Gazzetta dello Sport, aprirà il dialogo con l’assessore allo sport del Alessandro Sabella, il basket argento olimpico e campione d’Europa Giacomo Galanda, e il pistoiese Gabriele Magni, ex schermitore e bronzo nel fioretto a squadre alle Olimpiadi di Sidney 2000. Continueranno con le loro esperienze sportive, personali e professionali altri grandi nomi: Pia Carmen Maria Lionetti, l’arciera che ha partecipato alle olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012 e detentrice di diversi titoli nazionali, europei e mondiali, l’allenatore del Pistoia Basket che ha giocato con la Nazionale Italiana, Dante Calabria, il calciatore professionista Francesco Zizzari, la campionessa italiana di lancio del giavellotto negli Special Olympics Letizia Baria, il velocista da record Niccolò Pollicino, il nuotatore Filippo Meglio che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sabato, sempre guardando ai soli ospiti, sarà un’altra giornata intensa. Dalle 17.30 alle 19.30 arriva il Naturart Talk, condotto da Giulia Nannini, che vedrà la presentazione del libro "A piedi nudi sulla Terra" da parte di Folco Terzani, pronto a condividere le sue riflessioni sul mondo attuale in memoria del padre, Tiziano Terzani.

Domenica il programma degli ospiti sarà altrettanto intenso. Dalle 10 del mattino, ospite del Naturart Kids in piazza del Duomo, l’autrice Giorgia Conversi interverrà per parlare de "Il linguaggio dei bambini per cambiare il mondo". Dalle 16 alle 16.45 ecco il talk di Mauro Garofalo, a cura di Climate Fiction Days, accompagnato dalle letture dell’attrice Miriam Gregorio, che reciterà brani dell’ultimo libro di Garofalo. Dalle 17 alle 17.45 ci sarà una discussione sul tema "Sconfiggere il calore: l’impatto del verde urbano sul clima cittadino", con la partecipazione di Luca Carra, Francesco Scarel, e Michele Libralato, moderati da Viola Bachini. E tanto altro.