Ufficiale il girone del Dany Quarrata con toscane e Spezia

Dieci rivali toscane e una ligure per il Dany Basket Quarrata in serie B Interregionale, Pallacanestro Agliana e Bottegone Basket 2001 nello stesso girone, il B, di serie C unica. Le società pistoiesi hanno conosciuto i gironi, ufficiosi, della prossima stagione. Partiamo dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata che se la vedrà con Spezia Basket Club, Costone Siena, Etrusca Basket San Miniato, Use Basket Empoli, Basket Cecina, ABC Castelfiorentino, Basket Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Basket Aretina, Basketball Club Lucca, Mens Sana Basketball Siena, in pratica 11 formazioni toste, di valore.

E Agliana e Bottegone? Finalmente insieme. Giocheranno contro l’Unione Sportiva Gino Landini Lerici, la Juve Pontendera, il Cus Firenze, il Basket San Vincenzo, la Fides Pallacanestro Montevarchi, la Pallacanestro Sansepolcro, la Valdisieve Pelago, il Gruppo Sportivo Folgore Fucecchio, la Pallacanestro Prato Dragons, l’Union Basket Prato, l’Unione Sportiva Pino Basket Firenze e la Polisportiva Sancat Firenze. Repetita iuvant: un raggruppamento di ferro. Proprio per questo sia Agliana che Bottegone stanno allestendo roster in grado di reggere l’urto. Gianluca Barni