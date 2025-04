"Tutti sapevano delle infiltrazioni a scuola e non erano un problema"

"Le infiltrazioni d’acqua dal tetto della scuola non sono certo un segreto, gli operatori scolastici ne erano tutti informati e non vedo per quale ragione avremmo dovuto darne comunicazione in consiglio allarmando i cittadini, dato che non rappresentavano problemi tali da sospendere lezioni, evacuazioni o inagibilità. Purtroppo scontiamo le conseguenze di una cattiva progettazione". Il vicesindaco Alessio Gargini replica ai consiglieri comunali di Attiva, Federico Gorbi ed Elisa Lotti, sulle infiltrazioni d’acqua denunciate all’interno della scuola "Ilaria Alpi". Il nuovo edificio, costruito dai vecchi gestori della discarica come monetizzazione del rischio, è attivo da poco più di dieci anni ed è impensabile che già oggi ci siano tutti questi problemi – ha proseguito Gargini –. I nostri operai, sotto la dizione dell’ufficio tecnico, hanno da tempo risolto un problema importante che si era verificato in un’aula, ma occorre sapere che tra la copertura e il solaio di piano c’è una barriera a vapore e altri strati isolanti e impermeabilizzanti che, per la loro discontinuità di materiali, rendono arduo individuare il percorso delle infiltrazioni L’acqua non filtra sempre nello stesso punto. Altro problema riscontrato è la cattiva realizzazione di un giunto per il quale è già stato chiesto un preventivo a una ditta specializzata ed è in fase di concretizzazione l’affidamento". Il vicesindaco fa sapere poi che altri interventi saranno effettuati durante le vacanze estive. "L’augurio è che non ci sia la necessità di rifare completamente l’impermeabilizzazione della copertura, cosa che richiederebbe un investimento di alcune centinaia di migliaia di euro – ha concluso – operai, tecnici e il sottoscritto siamo stati più volte sul tetto di questa e di altre scuole del territorio e in molti casi abbiamo direttamente risolto i vari problemi. Non vedo cosa ci sia da imputare al sindaco e a me su problemi che non hanno mai trovato una pausa e un disimpegno per risolverli. Io potrei imputare al capogruppo di Attiva di non aver capito una serie di cattive progettazioni realizzate quando aveva la delega ai lavori pubblici. Compresa la scuola Mago Merlino che presenta gli stessi inconvenienti dell’Ilaria Alpi".

Giovanni Fiorentino