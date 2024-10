Tutti in fuga dalla via Montalese. E un camion si blocca sul ponticino

Continuano i disagi provocati dalla chiusura del Ponte sulla Bure a Pontenuovo. Le stradine utilizzate come alternative alla Montalese dalla maggior parte dei veicoli hanno dimostrato anche ieri la loro inadeguatezza a sostenere grossi volumi di traffico. Un grosso camion con rimorchio è rimasto incastrato sul ponticino della Chiesina Montalese provocando un’interruzione della circolazione e lunghe code di veicoli ai due lati del ponte. Il mezzo pesante veniva da Pistoia ed è rimasto bloccato col rimorchio nel fare la stretta curva che porta sul ponte. A quel punto si è creato un tappo che ha impedito la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Alcuni conducenti delle auto ferme sono usciti e sono andati sul ponte per cercare di aiutare il camionista, che alla fine, sia pure con molte difficoltà, è riuscito a sbloccare il grosso veicolo e a liberare il ponte, consentendo la ripresa del traffico veicolare. Non è la prima volta che grossi veicoli rimangono incastrati in quel ponte, ma le probabilità di tali inconvenienti sono molto aumentate da quando il traffico della Montalese si è riversato sulle stradine che attraversano le campagne di Chiesina Montalese, cioè via di Cafaggio e via dei Gatti. Si tratta di strade strette che oltretutto sono percorse da un via vai di trattori, veicoli agricoli e camion dei tanti vivai presenti nella zona. Una interruzione della circolazione si è verificata anche nell’altra stradina alternativa, la via Sopra Bure, che si trova a nord dell’abitato di Pontenuovo ed è ancora più stretta e difficile da percorrere perché un tratto non è neanche asfaltato. Proprio in quel tratto sterrato della stradina, un’auto è finita fuori strada andando con le ruote nel fosso laterale creando una ostruzione alla circolazione finché il veicolo non è stato rimosso.

Inoltre al Pontenuovo, sulla via Sestini, continuano a infilarsi diversi mezzi pesanti provenienti dalla tangenziale est di Pistoia che, non avendo visto i cartelli gialli che avvertono della chiusura della montalese, si trovano costretti a una difficoltosa inversione di marcia all’altezza del distributore dismesso di via Sestini. Per evitare questo inconveniente il Comitato di Pontenuovo chiede che venga disposta una segnaletica migliore che avverta della interruzione della Montalese e anche un divieto di accesso a via Sestini a partire dall’incrocio delle Searcole, quello che porta a San Rocco, in modo da consentire il passaggio solo ai residenti. L’esigenza di una segnaletica migliore è sentita anche dal lato est della Montalese, cioè dalla variante a sud dell’abitato di Montale.

Giacomo Bini