Tutti i segreti delle arti marziali. E iniziative e approfondimenti

PISTOIA

Una domenica a Pistoia dedicata alle arti marziali. Si terrà domani, dalle 9 alle 20 a "La Cattedrale" di via Pertini, la manifestazione, a ingresso gratuito, "Fiori Marziali". Per gli interessati, ci sarà l’opportunità di visitare i vari stand, presenziare a dibattiti, ascoltare voci prestigiose. L’organizzazione Fiori Marziali, composta da insegnanti di discipline marziali presenti nel territorio cittadino (Aikido, Brazilian Jiu Jitsu, Capoeira, Karate, Qwan Ki Do, Tai Chi e Wing Chun), è lieta di poter presentare alla cittadinanza per il secondo anno consecutivo una iniziativa che veicola il messaggio delle arti marziali tradizionali: una missione per chi le pratica.

"La pratica delle arti marziali nella nostra società è purtroppo ancora stigmatizzata e associata a caratteri irrequieti per i profani e tutte quelle persone che non frequentano le nostre palestre, dove invece si avvicinano tutti coloro che intravedono nella conoscenza marziale un modo per rendersi persone migliori e sconfiggere le proprie paure", asseriscono all’unisono i responsabili dell’iniziativa. Uno degli aspetti più interessanti delle arti marziali è proprio la totale libertà che l’individuo praticante riscopre all’interno di un ambiente ricco di regole e principi, primo fra tutti il rispetto verso l’altro. Ricordiamo, a proposito, che quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità tenutasi il 23 maggio scorso, Fiori Marziali ha dato vita a un dibattito pubblico sul tema "Bullismo e mafia: le arti marziali come antidoto di legalità" al quale hanno partecipato i ragazzi delle scuole superiori della città oltre alle autorità locali e di pubblica sicurezza. In occasione di questa seconda edizione il tema sarà "Le arti marziali per tutti".

Parteciperanno professionisti del settore medico. A questa edizione sono state invitate le scuole della città, che hanno preso parte al concorso sul bullismo: sarà premiata la classe vincitrice. Inoltre, si alterneranno dimostrazioni pratiche delle scuole partecipanti, così da mantenere viva la curiosità degli intervenuti e da poter permettere alle persone di conoscere le diverse discipline sul territorio. Fiori Marziali si avvale del patrocinio del Comune di Pistoia e del supporto di Chianti Banca, MrWizard Pistoia, Fondazione Caponnetto, Accademia Eurethics Etsia, "Jonny al Piestro", Lilt Pistoia e Avis Pistoia.

Gianluca Barni