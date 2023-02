Tutti a ballare all’H2no con Dargen D’Amico

Grandi serate di musica live all’H2NO di Pistoia. Torna la musica dal vivo al circolo Acsi di sant’Agostino e lo fa con un ospite di eccezione che arriva in città dopo molti successi nazionali fino a quello più conosciuto: il palco di Sanremo. Sarà Dargen D’Amico questo sabato 25 febbraio ad aprire le tre serate speciali. Seguiranno Ruggero dei Timidi il 4 marzo e Emma Nolde il primo aprile. "Dopo gli Omini reduci da X Factor e i Post Nebbia, band promettente del panorama rock indipendente italiano - spiega Filippo Morganti, direttore artistico del Circolo H2no -, proponiamo Dargen perché è un artista poliedrico, nasce come rapper con Gue Pequeno e Jake La Furia dei Club Dogo, per poi evolversi musicalmente andando a cercare formule sempre più innovative per quella che è la nuova musica italiana. Oggi anche produttore e autore di testi, con la svolta pop di Sanremo con un brano azzeccatissimo si è consolidato come uno tra gli artisti più amato dai giovani. Da lì la voglia di portarlo sul nostro palco. Risultato che abbiamo ottenuto non senza faticare". Lo spettacolo inizierà sabato sera dopo la mezzanotte ma il locale aprirà i suoi cancelli alle ore 23.

Le prevendite saranno disponibili in cassa dalle 16 e 30 del giorno stesso. "Proseguiremo il 4 marzo con Ruggero dei Timidi - dice ancora Morganti - per offrire uno dei personaggi più eclettici dell’attuale panorama musicale italiano. Sarà una serata non solo di musica ma anche di intrattenimento, certamente sarà uno show imprevedibile. La cantautrice Emma Nolde invece porterà l’eleganza e la poeticità della sua musica il primo aprile. Artista giovanissima che si è già distinta per il suo talento eccezionale. E in più, per un po’ di sano campanilismo, è Toscana" afferma Morganti sorridendo. L’ingresso al circolo è riservato ai soci Acsi e le tessere è possibile farle in loco.

Gabriele Acerboni