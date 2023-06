Truffa a Pietrasanta, denunciato giovane con scooter a noleggio per simulare incidente stradale

Ha noleggiato uno scooter ed è venuto in città, a Pietrasanta, con l’intenzione di fingere di essere vittima di un incidente stradale e costringere così l’ignaro automobilista a versagli dei soldi per risarcirlo del danno. Ma la pronta segnalazione del cittadino ha consentito ai carabinieri della stazione di Pietrasanta, al termine di un’indagine-lampo, di individuare e denunciare a piede libero un giovane di 32 anni, residente a Pistoia, il quale dovrà rispondere del reato di tentata truffa. L’episodio risale a una decina di giorni fa e si è consumato tra la Sarzanese e piazza della Repubblica, con un immediato tam-tam tra i cittadini anche attraverso i social.

In base al racconto fornito dai testimoni ai carabinieri, il 32enne, descritto come un giovane di carnagione mulatta e in grado di parlare l’italiano perfettamente, è stato avvistato in sella a uno scooter grigio, risultato poi preso a noleggio, mentre scorrazzava tra Porta a Lucca e le Poste in attesa di “agganciare“ la vittima di turno. La tecnica consisteva nel rallentare di proposito dopo aver affiancato una macchina, simulando poi un incidente utilizzando un pastello color grigio – come lo scooter – da passare sulla fiancata dell’auto.

A quel punto da parte sua è scattata la richiesta di soldi per riparare il fantomatico danno. Cosa che non è avvenuta in quanto il cittadino si è recato alla stazione dei carabinieri facendo partire l’indagine che ha portato i militari in poco tempo a identificare l’uomo e a denunciarlo all’autorità giudiziaria. I carabinieri hanno chiesto inoltre un foglio obbligatorio di via dal comune di Pietrasanta.

d.m.