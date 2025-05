Trent’anni di Generali. Arredamenti

Da trent’anni la Generali Arredamenti porta avanti la propria attività con orgoglio e sacrificio per andare a realizzare prodotti che vengono utilizzati, in larga parte, in ambito sanitario in tutta Italia con particolare riferimento a strutture che si occupano dei malati di Alzheimer. Un traguardo celebrato al "Nursery Campus" con l’organizzazione di una serata dal titolo "Benessere è libertà-costruire relazioni e benessere nelle residenze per anziani". L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione profonda sul valore della vita e sull’importanza di progettare spazi che mettano al centro la persona, in particolare quella affetta da Alzheimer, i suoi familiari e gli operatori che se ne prendono cura. Sette i relatori: Marilena Poletto, neurologa; Carmela Palumbo, Biophilic Designer; Simona Seu, psicologa e psicoterapeuta; Alessio Pichler, esperto in psicologia gerontologica, nonché lo staff di progettisti di Generali Arredamenti, con Elisa Gandini, ingegnere edile-architetto, Chiara Bragiè, interior designer, e Francesco Giacomelli, architetto paesaggista. A fare gli onori di casa, evidenziando il lavoro portato avanti in questi anni e le prospettive future, i due titolari Marcello Barbafiera e Gian Paolo Bucchioni.