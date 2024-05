Raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini, sospesa la circolazione dei treni. Ecco quando

Pistoia, 9 maggio 2024 – Proseguono i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini Terme. Per questo sono previste modifiche alla circolazione dalle 15 di sabato prossimo, 11 maggio, e per tutta la giornata di domenica 12. La linea tra le due stazioni risulterà sospesa.

Prevista ove possibile una riprogrammazione del servizio con corse bus, via autostrada A11, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto: per questo Trenitalia consiglia di valutare la pianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. È possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Nello specifico è prevista la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e delle barriere antirumore nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e di Pieve a Nievole. Proseguono le opere per i piazzali e gli accessi di emergenza ubicati agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, nonché i lavori per il completamento della nuova viabilità sostitutiva dei passaggi a livello nei Comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese con le opere idrauliche connesse, a salvaguardia dei sistemi Stella-Tazzera-Mandrione.

Nel comune di Pistoia è prevista la posa dei sostegni e delle pannellature fonoassorbenti per le barriere antirumore in corrispondenza del sottovia di via Bargi mentre, nel comune di Pieve a Nievole, le attività interessano anche il completamento del sottopasso ciclopedonale di via Bonamici e del nuovo parcheggio in corrispondenza di via Giusti.

Continuano anche gli interventi di completamento dei nuovi ponti e sottovia già eseguiti, oltre alla realizzazione degli impianti di trazione elettrica e di segnalamento del nuovo binario.