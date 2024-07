Ponte di Maresca: l’odissea va in tv. Possibile apertura il 9 agosto

Il viadotto sul torrente Maresca torna protagonista della cronaca e Mediaset mette di nuovo la lente d’ingrandimento sul ponte dei record. Da un lontano 18 settembre 2018 che tutti i marescani ricordano dolorosamente, sono passati quasi 6 anni, quindi il nuovo passaggio dell’emittente, dopo quello del 3 aprile 2023, è una sorta di triste segnalibro. Allora ad accogliere l’inviato furono una trentina di cittadini. Ieri mattina nemmeno uno e davanti al sindaco Luca Marmo e al consigliere comunale Andrea Tonarelli, non si è materializzata che la stampa, oltre al vignettista, Walter Mandolini. Il primo a fornire il racconto dello stato dei lavori al microfono del Tg4, è stato il sindaco e presidente della Provincia, Luca Marmo: "Questa situazione (di chiusura totale) che è durata un anno e mezzo abbondante, è l’espressione di una sofferenza organica, ormai affluente al mondo delle Province e che ha bisogno di una soluzione rapida. Parlando del viadotto, nei primi tre anni e mezzo c’è stata una difficoltà, poi nel settembre del 2022 hanno preso le mosse i lavori e ci siamo resi conto che come il progetto era stato implementato, non corrispondeva a quello che poi è stato effettivamente trovato sul ponte, quindi questo ha comportato la necessità di una riprogettazione. Questo ha determinato un allungamento dei tempi che certamente non era spiegabile. Il ponte, in queste ultime settimane è stato riaperto a senso unico alternato e di qui a qualche giorno lo apriremo a pieno regime". Di tenore molto diverso la riflessione del consigliere comunale di Abetone Cutigliano, Andrea Tonarelli: "Dopo la partenza dei lavori ci sono stati diversi errori importanti, non ultimo quello delle barriere che hanno portato a un allungamento dei tempi e un una corsia a senso unico di marcia, queste sono tutte cose che vanno a cadere sui cittadini di Maresca". Si parla di una apertura totale dopo il 9 agosto.

Andrea Nannini