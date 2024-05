Tre premi per il Gad al festival di Salerno

Gad Città di Pistoia pluripremiato al "XV Festival nazionale Teatro Xs" che si è svolto al teatro Genovesi di Salerno. La storica compagnia pistoiese, sulle scene teatrali da oltre cinquant’anni, costellati da tanti premi a livello nazionale, a Salerno ha ottenuto il "Premio Uilt", "Premio del pubblico" e "Premio migliore attrice protagonista" a Lucia del Gatto. Un grande successo conquistato con lo spettacolo "Il baciamano" di Manlio Santanelli, regia di Gennaro Criscuolo, con lo stesso Criscuolo e Lucia Del Gatto. La commedia "Il baciamano" è stata scritta nel 1993 da Manlio Santanelli (napoletano) e vi si avvertono alcuni influssi del teatro dell’assurdo. Il linguaggio adoperato dall’autore è un impasto di italiano e dialetto che si presta a rappresentare situazioni che oscillano tra il comico e il tragico. Il ruolo di Janara, interpretato da Lucia Del Gatto, è quello di una giovane popolana, avvizzita prima del tempo, che si ritrova in casa (portato dal marito) un gentiluomo, legato mani e piedi. Il "Premio Uilt" (Unione italiana libero teatro) è stato attribuito per: "Avere scelto di puntare su una delle voci più autorevoli della drammaturgia italiana contemporanea, valorizzando la colta e originale rivisitazione della tradizione territoriale campana offerta dal testo, in una messinscena rigorosa e filologicamente attenta alla connotazione linguistica del dettato dell’autore". Il Gad ha calcato per la prima volta il palcoscenico del "Festival Xs" ma nell’ottobre dell’ormai lontano 1977 fu tra i fondatori dell’Unione italiana libero teatro. Il premio "Migliore attrice protagonista" a Lucia Del Gatto (nel ruolo di Janara) è stato assegnato alla bravissima attrice del Gad Città di Pistoia per: "La dirompente carica espressiva e l’istintiva capacità di comunicare le emozioni profonde del suo personaggio, senza mai scivolare in intonazioni approssimative o scontate". L’interpretazione di Lucia è stata ritenuta "autentica e intensa" con sfumature "sofferte e suggestive" e, nel complesso, per la "rilevante prova attoriale". Il Gad Città di Pistoia ha recentemente ricevuto anche il premio "Una vita in scena" assegnato dagli organizzatori del concorso "Fabrizio Rafanelli" di Bottegone, per gli oltre cinquanta anni di attività dello storico gruppo teatrale pistoiese. Il Gad Città di Pistoia, in quella che è ancora la versione attuale, venne fondato dall’attore e regista Fabrizio Rafanelli nel 1969 che lo diresse fino al 1976, pur continuando a dirigere la scuola di dizione e recitazione che formava i nuovi attori e attrici.

Dal 1976 il Gad è diretto da Franco Checchi, attore e regista. Tantissime le partecipazioni a festival e concorsi a livello nazionale e moltissimi i premi ricevuti, per una vasta produzione di spettacoli dei generi più diversi, di autori italiani (anche pistoiesi contemporanei) e stranieri, che spaziano dal teatro drammatico al comico, dall’assurdo al tradizionale, dal teatro sacro all’impegno civile. Diversi attori e attrici locali hanno debuttato nel Gad e sono poi diventati professionisti del teatro.

Piera Salvi