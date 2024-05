Tre pistoiesi in lizza. A Masini e Baldassarri si aggiunge Vescovi

Con l’ufficializzazione arrivata nelle ultime ore, sono ben tre i rappresentanti politici della nostra provincia che si mettono in discussione per la conquista di un seggio nel nuovo Parlamento europeo che sarà eletto con la tornata elettorale dei prossimi 8 e 9 giugno (per la prima volta in Italia si voterà di sabato). Si tratta di Barbara Masini, Marco Baldassarri e Manuel Vescovi. Possibilità di finire a Strasburgo e Bruxelles? Non sembrerebbero essere molto alte per nessuno dei tre, che figurano nella circoscrizione dell’Italia Centrale visti i rispettivi "big" che si trovano davanti nel listino, ma mai dire mai, soprattutto sapendo che correranno nei loro territori di appartenenza e che sono personaggi conosciuti e apprezzati sul territorio.

Il primo nome che era stato ufficializzato, oramai qualche settimana fa, è quello di Barbara Masini che da figura di spicco di Azione si trova all’ottavo posto del listino del partito guidato da Carlo Calenda. Per lei un passato da consigliera comunale a Pistoia ed una intera legislatura da deputata a Roma, eletta con Forza Italia e poi passata proprio ad Azione. Lo stesso leader "azionista" sarà il capolista di uno schieramento prettamente europeista ma che, rispetto all’ultima uscita, andrà da solo e non con la precedente coalizione, naufragata, con Italia Viva.

Già la scorsa settimana, invece, era emersa la candidatura dell’avvocato pistoiese Marco Baldassarri per quanto concerne Forza Italia: il suo posizionamento in lista è il migliore fra i tre pistoiesi, ovvero in sesta piazza, ma davanti si trova "big" del partito a livello nazionale come il leader Antonio Tajani, Alessandra Mussolini ed il parlamentare pratese Giorgio Silli. Baldassarri, presidente di Publiservizi e figura di spicco per la nascita della futura Multiutility dei servizi, ha un passato politico locale in consiglio provinciale ed è stato coordinatore della lista "Sempre Più Pistoia" (Forza Italia, Udc, Pistoia Civica) alle ultime amministrative oltre ad essere uno dei volti più noti dell’Mcl provinciale.

Il terzo nome, spuntato a sorpresa, è in Fratelli d’Italia e chiude la lista al quindicesimo posto: parliamo di Manuel Vescovi, padovano di nascita ma aglianese d’adozione, è stato un esponente di spicco della Lega con la quale ha svolto per tre anni il ruolo di consigliere regionale e, dal 2018 al 2022, è stato senatore prima di lasciare il "Carroccio" e sposare la causa di Fdi. Per lui l’occasione per ributtarsi nella competizione.