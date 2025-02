Tre film che parlano di montagna

L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese presenta "In/Di Montagna", piccola rassegna per scoprire e vivere il cinema di montagna, in montagna. Da febbraio ad aprile 2025, a Palazzo Achilli, in Piazzetta Achilli, saranno proiettate tre pellicole che hanno tutte un legame con la Montagna Pistoiese.

La rassegna si apre domenica 23 febbraio, alle ore 16, con "Dafne" per la regia del fiorentino Federico Bondi (Italia 2019, 94 minuti, drammatico). E’ l’emozionante storia di una giovane donna con sindrome di Down, che affronta con forza il lutto della madre. Un film intenso e commovente, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema, vincitore del Premio Fipresci per la sezione Panorama alla 69° Berlinale.

Il secondo appuntamento è domenica 23 marzo, alle ore 16, con "Lupo Uno. Gestione proattiva del lupo in Veneto" (foto) di Bruno Boz e Ivan Mazzon (Italia 2023, 88 minuti, documentario). Un docufilm, premiato nel 2023 come "miglior documentario di attualità", che racconta uno dei più innovativi progetti di monitoraggio e gestione del lupo, con tecniche di ricerca mai utilizzate prima nel contesto alpino. In collaborazione con il Trento Film Festival.

Domenica 13 aprile, alle ore 16, conclude il viaggio "Scox" di Erika Errante Baruffaldi (Italia 2024, 12 minuti, drammatico, fantastico), vincitore del premio "Miglior film italiano" all’Assurdo Film Festival. Un cortometraggio stravagante, in cui i protagonisti Y. e Hector – una ragazza e la creatura a cui ha dato vita – ci portano nel loro mondo, accompagnati dalle musiche del gruppo Chaos Shrine.

Ogni proiezione (a ingresso libero fino a esaurimento posti) è accompagnata da conversazioni con autori, protagonisti ed esperti. La rassegna è realizzata con il sostegno della Fondazione Caript.