Trasformare la rabbia per star meglio

La trasformazione della rabbia in energia positiva, sarà l’argomento affrontato domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 18, nell’auditorium della scuola media Bartolomeo Sestini ad Agliana (via Alessandrini). L’incontro, dal titolo "La rabbia maschera di altre emozioni", sarà condotto da Rossana Amici (nella foto). E’ una iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Agliana e la partecipazione è gratuita. La relatrice è specialista del settore e titolare dello studio olistico "Equilibrio e Benessere". La partecipazione all’incontro sarà un’opportunità di conoscenza, per esplorare l’emozione della rabbia, scoprendo cosa c’è dietro, il messaggio che ti trasmette, perché è fondamentale per il nostro equilibrio emotivo. L’incontro, infatti, si basa su cosa si cela dietro la rabbia e l’equilibro emotivo, è una sorta di percorso informativo sulla trasformazione della rabbia, le motivazioni scatenanti e le risoluzioni che potrebbero portare a una vita con maggiore qualità e benessere. "Immagina di poter trasformare la rabbia in una forza positiva – suggerisce Rossana Amici –, lascia che ogni respiro calmi la mente e ogni pensiero ti guidi verso la consapevolezza delle emozioni nascoste dietro di essa, liberando spazio per la serenità e il controllo di sé stessi. In un tempo dove la rabbia, soprattutto per le nuove generazioni, prende il sopravvento – osserva Rossana Amici –, inquinando la qualità della vita, si rende opportuno dialogare, conoscere e superare tale emozione mediante l’informazione e le possibili risoluzioni legate al problema rabbia". Per informazioni contattare il numero di cellulare 333.3648105 o inviare un messaggio all’indirizzo e-mail [email protected]

p.s.