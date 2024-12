Traguardo raggiunto in tempo . C’è il disco verde per il bilancio. Il sindaco: "No tagli al sociale"

Nel consiglio comunale di ieri mattina è stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2025-2027, con nove voti favorevoli della maggioranza e cinque contrari dell’opposizione. Il sindaco Luca Benesperi, con alcuni assessori e consiglieri di maggioranza, ieri pomeriggio ha annunciato con soddisfazione che, dopo tanti anni, l’amministrazione aglianese è tornata ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre. "Questo consente di non andare in esercizio provvisorio e di iniziare l’anno con un bilancio realistico e concreto – ha evidenziato il primo cittadino –, con l’obiettivo principale di non tagliare nel sociale e sulle manutenzioni. Nei giorni scorsi abbiamo concluso il contratto d’acquisto per il terzo lotto dei locali della nuova biblioteca comunale, uno dei nostri fiori all’occhiello. Porteremo avanti le opere pubbliche già iniziate, finanziate dal Pnrr: nel 2025 si concluderanno i lavori della palestra alla scuola Don Milani e al nuovo nido in via Bellini e partiranno i lavori per la riconversione dell’ex scuola di Catena in asilo nido". I due nuovi nidi consentiranno di rispondere alle esigenze delle famiglie abbattendo le liste di attesa. L’assessore al bilancio Ambra Torresi ha informato che sono previsti tre milioni e 900mila euro di investimenti e sette nuove assunzioni: "Per le opere pubbliche sono previsti investimenti su fognature e manutenzioni. Abbiamo fatto un lavoro di squadra, salvaguardando il sociale e l’istruzione ed è importante l’approvazione entro il 31 dicembre".

Per il sociale, l’assessore Greta Avvanzo ha confermato il beneficio "Bonus bebè Agliana" e il potenziamento del progetto "Educativa di strada" che vedrà l’ultimo appuntamento del 2024 lunedì 30 in piazza Gramsci. "Abbiamo già aumentato il personale dedicato all’assistenza sociale – ha proseguito l’assessore Avvanzo – e incrementeremo anche l’assistenza domiciliare e le uscite per i giovani adulti".

Il vicesindaco Fabrizio Baroncelli ha aggiunto: "La ricostruzione della fognatura in via La Pira consentirà di ridurre il rischio di allagamenti nel parco di Carabattole. Abbiamo in programma un nuovo bando per la manutenzione del verde e l’aggiornamento del parco veicoli della polizia municipale, con nuovi strumenti per la rilevazione di guida senza cinture e con il telefonino". Il consigliere delegato allo sport, Tommaso Allori ha sottolineato: "Con la gestione degli impianti sportivi per cinque anni all’Asd Olmi e il contributo regionale ottenuto per la riqualificazione del sussidiario Franchi ci saranno benefici per tutto il movimento calcistico. Nel 2025 tornerà il Torneo dei rioni aperto a tutti gli sport". Erano presenti anche i consiglieri di maggioranza Daniele Ricasoli, Solange Cecchi e Nico Pititto, i quali hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del bilancio entro fine anno e per la coesione della coalizione di maggioranza.

Piera Salvi