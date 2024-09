Tragico incidente in moto: muore a 22 anni sulla Porrettana

Pistoia, 25 settembre 2024 – Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo una spaventosa caduta avvenuta mentre era in sella alla sua moto, sulla Statale Porrettana. Il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, un chilometro dopo il 44° Parallelo, in direzione Porretta. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Pistoia. Quella che riportiamo è quindi soltanto una prima, sommaria, ricostruzione di questa ennesima tragedia sulla strada in attesa dell’esito delle indagini. Non vi sarebbero, al momento, altri veicoli coinvolti.

La vittima si chiamava Francesco Abenante, ed era nato il 21 agosto del 2002. Abitava a Pistoia, nella zona del Villaggio Scornio. Grande appassionato di moto e di montagna, come racconta il suo profilo social, stava affrontando, probabilmente come tante altre volte, le curve della Porrettana, una delle mete predilette di tutti gli amanti delle due ruote.

Con lui c’era un amico, anche lui anche lui alla guida della sua motocicletta e rimasto illeso. All’improvviso, per cause da accertare, Francesco ha perso il controllo della sua moto ed è iniziata l’inesorabile caduta. Sarebbe scivolato sul lato destro della strada e la motocicletta sarebbe rimasta incastrata sotto il guard rail mentre il giovane, che aveva il casco correttamente allacciato, è volato a testa in giù nella scarpata sottostante.

Una caduta di almeno quattro metri per poi atterrare tra i rovi. Immediato l’allarme al 112 che ha inviato subito le squadre in suo aiuto: l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Verde, l’Automedica, i Vigili del fuoco e l’elicottero Pegaso. I soccorritori sono scesi nella scarpata e hanno liberato il ferito dai rovi e lo hanno portato sulla strada dove hanno iniziato subito tutte le manovre di rianimazione che sono state lunghe e strenue ma le condizioni del giovani sono apparse subito disperate e il suo cuore si è fermato prima ancora che raggiungesse il pronto soccorso del San Jacopo. L’elicottero è subito rientrato a Careggi, senza nemmeno

atterrare.

l.a.