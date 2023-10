Tra sport e inclusione: "Csi on tour" fa il pieno

Doveva essere una giornata di festa e così è stato. Domenica scorsa, in Piazza del Duomo, si sono presentati davvero in tanti per la tappa pistoiese di "CSI in tour, a ciascuno il suo sport", organizzata dal CSI di Pistoia e patrocinata dal comune di Pistoia. In pieno centro storico è stato allestito un villaggio dello sport con gonfiabili e non solo, nel quale bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità di provare diverse discipline, come calcio, basket e pallavolo. Ma anche di esercitarsi con le attività sportive proprie dell’Esercito Italiano, grazie alla partecipazione all’iniziativa del 183esimo Reggimento Paracadutisti "Nembo". Le altre società che hanno aderito alla manifestazione? Ad esempio la Pistoiese, con gli arancioni a presenziare all’evento con una settantina di giovanissimi tesserati, che si sono esibiti in alcuni esercizi, fra serpentine, passaggi e tiri verso un bersaglio di dimensioni enormi. "L’U.S. Pistoiese 1921 ringrazia l’organizzazione, l’Amministrazione, i suoi atleti e le loro famiglie, ma soprattutto tutti i ragazzi che hanno partecipato all’evento confermando l’importanza dello sport a livello sociale", il messaggio degli orange. Non ha mancato l’appuntamento anche Wolf Basket, che ha portato in Piazza del Duomo minibasket, basket in carrozzina e Giocolandia (un’attività ludico-motoria che aiuta i bambini di 3 e 4 anni a muovere i primi passi).

"Abbiamo partecipato con grande soddisfazione all’evento organizzato dal CSI in Piazza del Duomo. I nostri piccoli atleti si sono potuti divertire svolgendo un torneo di tre contro tre e soprattutto hanno avuto la possibilità di conoscere e giocare insieme alla squadra di basket in carrozzina - hanno raccontato i responsabili del Wolf Basket – Abbiamo dato spazio anche ai nostri piccolissimi di Giocolandia che si sono cimentati in percorsi motori e giochi di gruppo. Ringraziamo l’amministrazione per aver permesso la realizzazione della manifestazione e gli organizzatori del Csi per averla resa ancora più divertente". Presenti in Piazza del Duomo pure Avis Pistoia pallavolo, Co.Gi.S. e Atletica Casalguidi. Diversi i curiosi accorsi, fra i quali anche il sindaco Tomasi, che si è detto entusiasta di vedere impegnati così tanti giovani, accompagnati dai loro genitori, in una giornata all’insegna del divertimento e del piacere di stare insieme.

L’iniziativa, sostenuta da tempo dalla Regione, rappresenta un giro della Toscana in 40 tappe per diffondere i valori dello sport, dei corretti stili di vita e dell’integrazione sociale, con eventi e dimostrazioni che coinvolgono grandi e piccini, esattamente come accaduto in Piazza del Duomo. Questa edizione del tour è partita da Firenze lo scorso 16 aprile e si concluderà a novembre.

Francesco Bocchini