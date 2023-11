"Toscana in Bocca", cena benefica. Carrellata di sapori dai nostri locali

Ci sarà la solidarietà al centro della cena in programma questa sera nella serra "Winter Garden" di Toscana Fair come occasione di ritrovo intorno a "La Toscana in Bocca", visto che l’intero ricavato sarà destinato a Fondazione Radioterapia Oncologica onlus. Un appuntamento, che giunge alla 5° edizione, per dare sostegno alla Fro che, ogni anno, segue circa 2400 pazienti. Un menù ricco e variegato, che sarà sicuramente apprezzato dagli ospiti presenti. Entrando più nel dettaglio, al momento dell’arrivo ci sarà L’ho Sbagliao Bene (bitter rosso, vino liquoroso aromatizzato al rosmarino & bollicina toscana) e Un’melo Immaginavo (mela, sciroppo di zucchero alla cannella & succo di limone).

Il Voronoi preparerà un Gin-Ger (gin, cordiale arancia e zenzero) e un Orange Selz (cordiale arancia e zenzero, soda). Venendo agli antipasti, "La Fenice" proporrà a tutti i presenti un maritozzo d’autunno, mentre "Da Lorenzo" una bavarese di aringa. Intriganti poi le scelte del "Paca" con un Oreo di nocciola e cacao con crema di fegatini di pollo e quella di Valerio Ricevimenti, che presenterà un pan brioche con uovo di quaglia. Il primo piatto, chiamato "La Maremma incontra l’Appennino", sarà interamente curato da La Bussola da Gino e consisterà in una acquacotta con tortellino. Il secondo piatto sarà invece un cinghiale in salmì, a cura del "rifugio della Saida". Per il dessert ci sarà un pan ballotto con il suo dolce di latte. L’acqua verrà fornita da Toscana San Felice, il caffè da Mokajenne, il pane e la schiacciata da Assipan. Quanto ai vini e liquori, protagonisti saranno un Rosso Toscana IGT e un Bianco Toscana IGT di Barbanera, assieme all’amaro quinta era di Liquori Morelli.

"L’appuntamento condotto da Simone Gai – fanno sapere da Confcommercio Pistoia Prato – rappresenterà anche l’occasione giusta per iniziare a parlare del palinsesto de "La Toscana in Bocca 2024", che quest’anno tornerà con una doppia edizione, su Prato e su Pistoia, per valorizzare le proposte enogastronomiche territoriali, generando al contempo momenti di condivisione e un’attrazione turistica che, nelle edizioni precedenti, ha sempre sortito un impatto notevole".

Per le ultime prenotazioni in vista di stasera, è possibile ancora chiamare o scrivere tramite WhatsApp al numero 3355775485.

S.M.