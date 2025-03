"Toscana Fashion", numeri record per la kermesse della calzatura

Va in archivio un’edizione 2025 invernale di "Toscana Fashion", manifestazione dedicata ai buyers del calzaturiero, da numeri record e che si sta diffondendo sempre di più a macchia di leopardo ben al di fuori dei confini provinciali con una valenza in costante crescita. Nella tre giorni al "Toscana Fair" di Pistoia, i numeri dicono che per questa 17esima edizione dedicata ad autunno-inverno c’è stato un netto balzo in avanti, sia in termini di visitatori che di curiosi che sono arrivati a Pistoia per capire come si sta muovendo il settore, passando dai 70 dello scorso anno agli oltre 100 in questa edizione occupando in maniera sempre più massiccia l’area espositiva. "Un incremento del 42% circa – commenta Simone Ramello, presidente di Toscana Fashion – che ci riempie d’orgoglio e conferma come l’evento stia diventando ad ogni edizione più importante. Con 150 campionari e 23 espositori, Pistoia è stata la capitale della distribuzione delle calzature per tre giorni, ed un punto di riferimento imprescindibile per buyers provenienti da tutto il Centro Italia. Adesso siamo già al lavoro per l’edizione di settembre". Una spinta fondamentale che, adesso, va ad aprire la strada per la prossima edizione che tornerà a svolgersi come da tradizione nelle serre di "Toscana Fair", diventata oramai la location perfetta ed adeguata. "Toscana Fashion – aggiunge Confcommercio, che da sempre supporta la manifestazione – è ormai un appuntamento che diventa sempre più solido ogni anno, visto che viaggia in positiva controtendenza rispetto ad un settore, quello della moda, che sta vivendo una fase di difficoltà. La stessa inaugurazione da parte del Presidente della Regione, Eugenio Giani, testimonia il livello acquisito dell’evento e per la nostra associazione è fondamentale per poter garantire il sostegno adeguato".

S.M.