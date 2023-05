Toscana Enduro Series Successo da replicare

Una manifestazione ormai diventata una "classica", che ha portato due giorni fa a sfidarsi sul territorio comunale circa quattrocento agonisti. Pistoia (e provincia) si conferma sempre più "capitale dell’enduro", stando perlomeno ai riscontri che arrivano dal "Toscano Enduro Series 2023". La terza tappa della rassegna che coinvolge "enduristi" provenienti da tutta Italia (e non solo) è stata organizzata da Team Young Riderz e si è svolta lungo un percorso di 45 km. Partenza parco della Rana, per attraversare poi il passo della Collina Vecchia in una serie di saliscendi impegnativi. E a trionfare nella classifica generale è stato Tommaso Francardo dell’Abetone Gravity Team, mettendosi alle spalle l’ex-campione italiano Mirco Vendemmia del Fulgur Factory Team e Matteo Saccon dell’Appennino Bike. Il sodalizio abetonese è riuscito a piazzare altri due tesserati nella "top ten", ovvero Vittorio Palmieri (quinto) e Nicola Grotti (decimo). Considerando però anche la graduatoria femminile, l’Abetone ha concesso il bis: Nadine Ellecosta è salita sul gradino più alto del podio, davanti a Laura Rossini della Bike & Co e a Giorgia Fiocchi della Porrettana Bike. Da segnalare per gli Young Riderz la quarta piazza di Irene Savelli". Il Toscano Enduro Serie proseguirà il prossimo 21 luglio, ad Abetone. "Ringrazio in primis gli organizzatori per l’impegno profuso. Direi che tutto si è svolto per il meglio, siamo soddisfatti – ha commentato l’assessore Alessandro Sabella – manifestazioni sportive come questa rappresentano un veicolo di promozione del territorio anche in chiave turistica, con tutto ciò che ne consegue. E come amministrazione, continueremo a lavorare per agevolarne l’organizzazione".

Giovanni Fiorentino