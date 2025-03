"Toscana donna" arriva in città. Un incontro tutto al femminile per un cammino di solidarietà

PISTOAI Sabato 29 arriva a Pistoia Toscana Donna: un’aliena proveniente da chissà quale pianeta delle femmine? Certamente no, anzi: questa realtà associativa, cui fanno capo molti sodalizi toscani che si occupano di salute della donna, è nota ai pistoiesi perché fra le socie costituenti, nel 2002, c’era anche Marta Porta (a sinistra nella foto con Maria Sciamannini) allora presidente di Voglia di Vivere. Proprio alla associazione pistoiese è stato affidato il compito di organizzare un primo incontro fra le consorelle toscane, per consolidare lo spirito collaborativo delle affiliate, che si troveranno per trascorrere una giornata insieme, prima tappa di un cammino che le porterà a toccare altri luoghi della Toscana.

E proprio il senso del "cammino" ha ispirato il tema dell’incontro, l’altare d’argento, costruito con la sinergia di abilità artigiane e amore per ciò che si fa. Il programma della giornata le troverà accolte da Cristina Pantera, vice presidente di Fondazione Caript, alla Saletta della Musica di Palazzo de’Rossi. Qui la presidente Toscana Donna Pinuccia Musumeci presenterà il progetto itinerante fra le associazioni: insieme a Voglia di Vivere ci sono Annastaccatolisa, Progetto Aurora Donna, Lilt Firenze-Servizio Donna come Prima, dell’area Toscana Nord, nei mesi successivi saranno le altre a ospitare via via da tutte le associate.

Pur non essendo scopo del progetto il parlare di patologie mammarie, alla mattinata porteranno il saluto Maria Sciamannini e i sanitari della locale breast unit (di cui Voglia di Vivere è componente per il volontariato): giusto un saluto, perché sul tema sanitario le partecipanti sono già ben informate. Fondamentali per la riuscita della giornata saranno coloro che alle "forestiere" illustreranno Pistoia: Nicolò Begliomini e il suo lavoro di fotografo sull’altare d’argento, Don Luca Carlesi che nel pomeriggio aprirà le porte dell’altare per vederlo dal vivo, spiegato questa volta dalla guida Michela Ricciarelli.

Stefania Boccaccini Palchetti aprirà invece le porte del Museo del Ricamo di cui è Presidente, altro fiore all’occhiello cittadino. Anna Maria Celesti ha dichiarato la propria approvazione per l’opportunità di aggregare insieme tutte le volontarie appartenenti alle associazioni toscane che quotidianamente si occupano di donne affette da tumore, occasione organizzata da Voglia di Vivere, concretamente presente nella nostra città, per un appuntamento sostenuto anche da Far.Com e da Fondazione Giorgio Tesi.

La presidente di Voglia di Vivere Deanna Capecchi è soddisfatta: "Organizzare la giornata è stato molto impegnativo, ma abbiamo potuto dimostrare come la reciproca conoscenza, consolidata attraverso attività di svago, sia preziosa per migliorare i servizi offerti alla comunità". A.C.