Torneo dei Rioni. La festa può iniziare. E lo stadio è più grande

E’ tutto pronto per la trentasettesima edizione del Torneo dei Rioni di Montale che non è solo una manifestazione sportiva, ma una grande festa di paese che attira centinaia di persone ogni sera per oltre un mese, dal 18 giugno al 26 luglio, allo stadio comunale Silvano Barni. Non solo per assistere alle partite, ma anche e forse soprattutto per cenare e trascorrere qualche ora insieme ad amici e conoscenti, seduti all’immancabile aria fresca che viene dalle colline montalesi. Quest’anno la novità principale è che aumenterà in modo sostanziale la capienza dello stadio, cioè potranno entrare più spettatori dopo la ristrutturazione sull’impianto effettuata dall’amministrazione comunale, un intervento che ha consentito l’adeguamento alle normative previste per gli spettacoli sportivi. L’altra novità riguarda il potenziamento dell’offerta gastronomica grazie a una collaborazione tra il Comitato Festeggiamenti e la società Montale Pol. 90 Antares che ha la gestione dello stadio in convenzione col Comune.

La manifestazione si deve all’impegno di molti volontari del Comitato che ogni sera si alternano nei vari aspetti dell’evento, da quello sportivo a quello dell’accoglienza, ma anche all’indispensabile apporto dei sette rioni del paese, che lavorano da mesi alla preparazione del torneo: i rioni delle tre frazioni Tobbiana, Fognano e Stazione e i quattro rioni in cui è diviso il paese capoluogo: Bigattiera, Dore, Smilea e Ugna.

Le ultime due edizioni del torneo, quelle successive al biennio di sospensione per pandemia, sono state vinte dal rione Ugna che ha così eguagliato nel palmares il rione Dore come numero di vittorie. La prima partita, martedì prossimo 18 giugno, vedrà appunto di fronte l’Ugna contro la Bigattiera. Il calendario è stato predisposto in modo da evitare il più possibile la coincidenza con le partite della nazionale italiana nei prossimi europei. La finalissima è prevista il 26 luglio.

Per tutta la durata del torneo il paese si colora con le bandiere dei sette rioni che vengono installate lungo le strade, alle finestre e ai balconi delle case. Il torneo dei rioni viene dopo il grande successo della Festa delle Quarantore. In proposito il Comitato Festeggiamenti: "Esprime la propria soddisfazione per la riuscita dell’organizzazione folkloristica nell’ambito della festa delle Quarantore, e ringrazia tutti coloro che hanno riempito la Piazza Matteotti durante le cinque serate di festa, creando un clima di festa e di partecipazione agli spettacoli musicali. Molti i volontari del Comitato che hanno prestato il loro contributo per allestire, preparare e servire in tutte le serate e in particolare nella serata della pizza in Piazza con circa 400 persone servite in poco più di un’ ora e mezzo. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale per il consueto patrocinio"

Giacomo Bini