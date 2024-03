Torna l’uovo ’sospeso’. L’impegno di Fondazione Ant per Comars e Villone Puccini

Dolcezza e solidarietà. Per il quarto anno consecutivo torna l’uovo Sospeso di Fondazione Ant. Ispirato al famoso caffè sospeso napoletano, ma in versione pasquale il progetto dà la possibilità a tante persone - aziende e privati - di raddoppiare la solidarietà. Oltre alla tradizionale campagna delle Uova di Pasqua che si possono ordinare online nella sezione Regali Solidali del sito www.ant.it, con un’offerta minima di 16 euro è possibile anche donare un uovo di cioccolato da 500 gr. al latte o fondente a persone in condizione di fragilità del territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore.

"Una tradizione tutta italiana di solidarietà, l’offerta di cibo ‘sospeso’ – evidenzia il delegato Ant di Pistoia e Prato, Tiziano Sperandini –. Si può essere davvero solidali in modo totalmente disinteressato, anche e soprattutto nei confronti di chi non conosciamo. Con l’Uovo Sospeso offriamo l’opportunità di moltiplicare il valore di un dono speciale che consente a noi di proseguire le attività di assistenza ai malati di tumore sul territorio e contemporaneamente regala un sorriso agli anziani in condizione di fragilità". A Pistoia, Ant ha coinvolto per il 2024 il Consorzio Sociale Comars e la Rsa e centro diurno del Villone Puccini, che si occupa di anziani. Attraverso questo gesto Ant vuole sensibilizzare la collettività alla tenerezza verso gli anziani, in quanto la vita di oggi porta a dimenticare il grande patrimonio che essi rappresentano. Le uova saranno portate, qualche giorno prima di Pasqua, nella struttura e donate direttamente ai beneficiari dai volontari Ant e da chiunque voglia condividere quel momento di vicinanza.

"La solidarietà può unire le persone e migliorare la vita di chi si trova in situazioni di vulnerabilità – sottolinea Anna Maria Celesti, vicesindaco del Comune di Pistoia e presidente della Società della Salute Pistoiese –. Questo progetto contribuisce a donare un sorriso e un gesto di dolcezza insieme a assistenza domiciliare ai malati oncologici e ai loro familiari". Per chi vuole contribuire, sarà possibile ordinare l’Uovo Sospeso chiamando la referente locale Benedetta Leoni al 3451562312 o scrivendo a [email protected].

"Esprimiamo gratitudine alla Fondazione Ant e alla Dottoressa Celesti per essere stati scelti come destinatari e beneficiari di questo progetto – sottolinea la direttrice della Rsa Centro Diurno anziani Villone Puccini, Elisa Valdambrini –. Il semplice gesto di aprire un uovo di cioccolato o condividere una fetta di colomba pasquale contribuisce a ricreare quella ritualità delle feste che è radicata nei cuori dei nostri anziani e che li fa sentire come a casa propria".

Gabriele Acerboni