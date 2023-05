Torna il Palio dei Rioni La tradizione e le novità "Ci saranno tanti sport"

QUARRATA

Drago, Giraffa, Istrice, Leone, Lupa, Orso, Pantera e Puma: gli otto rioni sono pronti a sfidarsi in altrettanti discipline che spaziano dal calcio al burraco, nel corso di un torneo che si snoderà nell’arco dei prossimi tre mesi. Un’edizione più che mai ricca di eventi, quella del "Palio dei Rioni" che prenderà il via fra pochi giorni. Si tratta oltretutto del decennale, visto che la competizione tornò in auge nel 2013 raccogliendo il testimone dal più tradizionale "Torneo dei bar".

E anche per festeggiare la ricorrenza, il Comitato dei Rioni ha deciso di ampliare il programma delle iniziative.

"Il Palio rappresenta un elemento prezioso per Quarrata – ha commentato il sindaco Gabriele Romiti – perché rende viva la città durante il periodo estivo. Ringrazio il Comitato dei Rioni per il grande impegno profuso". Un primo antipasto sarà intanto rappresentato dalla Supercoppa che torna a distanza di un quadriennio dall’ultima volta, martedì prossimo: il Rione Pantera campione in carica sfiderà al Raciti il Rione Popolesco di Montemurlo che si è aggiudicato lo scorso Torneo dei Rioni della cittadina pratese.

Il Palio vero e proprio inizierà ufficialmente con il calcio il prossimo 5 giugno (sempre al Raciti) partendo dal match fra Rione Orso e Rione Lupa (mentre il giorno successivo sarà la volta di Rione Puma – Rione Drago). Da segnare sul calendario la cena di presentazione della manifestazione fissata per l’8 giugno in Piazza Risorgimento, mentre il 9 giugno l’impianto di Mollungo ospiterà la prima gara di padel con il duplice confronto Puma – Drago ed Istrice – Giraffa. Le sfide proseguiranno a cadenza quotidiana e il 19 giugno inizierà inoltre il torneo di basket al Palamelo (Drago – Puma e Orso – Istrice i primi abbinamenti) mentre il dì seguente i partecipanti si sfideranno sul tavolo del burraco. Alla fine del mese prossimo debutterà anche il calcio giovanile, con il podismo che entrerà in scena il 5 luglio prossimo. Martedì 17 inizieranno invece gli incontri di beach volley in Piazza Fabbri, che proseguiranno sino al 27 luglio.

E dopo la pausa di agosto, a chiudere la kermesse sarà la gara ciclistica fissata per il 3 settembre: a quel punto, durante il Settembre Quarratino, verrà decretato il rione vincitore.

"Sarà un’edizione particolare, perché abbiamo scelto di prevedere un maggior numero di attività sportive rispetto al passato – hanno spiegato il presidente Roberto Leggieri e i segretari Elia Cappellini e Damiano Filippi – e siamo sicuri della bontà della scelta".

Giovanni Fiorentino