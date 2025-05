In alto i calici con Vininsala. Domenica la settima edizione

PISTOIA

Locali del comparto sala tutti aperti, negozi del centro storico col bandone tirato su, possibilità di visitare musei a prezzo scontato. Tempo permettendo, ci sono davvero tutti gli ingredienti affinché sia altamente positiva la 7° edizione di ’Vininsala’ che si svolgerà questa domenica, da mezzogiorno alle 20, nel ’salotto buono’ della nostra città. L’obiettivo è quello di sempre: trasformare, per una mezza giornata, piazza della Sala in una grande enoteca a cielo aperto e, in questa circostanza, ci si concentrerà sui vini toscani con ben 27 locali che sono coinvolti nelle aperture straordinarie per un totale di circa cinquanta etichette.

"Sarà un’edizione dedicata al territorio, sia pistoiese che pratese – afferma Marco Leporatti di Confcommercio – con il coinvolgimento di tanti locali ed un’offerta di vini particolarmente significativa. Per chi sarà presente domenica alla manifestazione potrà ritrovarsi al centro di un viaggio all’interno delle tradizioni della nostra enogastronomia". Come sempre, ci saranno le casse in via Roma e sulla Sala per poter partecipare, con la consegna di tre coupon dal costo di 10 euro, la sacca brandizzata per partecipare, il calice e la mappa per sapere dove poter effettuare le degustazioni.

"In questa edizione, per quanto concerne i vini pistoiesi, abbiamo preso spunto dal libro ’Il vino di San Jacopo’ di Simone Bartoli e Andrea Turi per mettere in evidenza anche piccole realtà del territorio – aggiunge Daniele Andreotti del comparto Sala – ringraziamo Pistoia Musei visto che, per chi parteciperà a ’Vininsala’, riceverà anche una scontistica per visitare la mostra di Daniel Buren".

A fianco di esercenti, commercianti e associazioni di categoria anche il Comune che patrocina l’evento. "Non possiamo che sostenere le realtà del centro storico, specialmente quando fanno sinergia - spiega l’assessore comunale al commercio, Gabriele Sgueglia - si tratta di animare il nostro cuore pulsante in giornate importanti: all’inizio era un tentativo coraggioso, oggi è una manifestazione riconosciuta in città e nel resto della provincia. In più cade nella seconda domenica, quindi si potrà usufruire anche dei negozi aperti". Questi i locali coinvolti: Attitude Plus, La Bottegaia, Norcineria Orsi, Fiaschetteria, Sosta, D’Era Bistrot, Vineria n4, Rust Factory, La Bottega dei pippi, Vinile, La Degnatana, Voronoi, Gargantuà, Coevo, Osteria Fratelli, Le Cotte in Città, Casa Lola, Pizzeria La Sala, Vinaino, Al 34 by le Forri, Vecchia Praga, Le Blanc, Lo spaccio, La Nicchia, Lo storno, Vitium, Santinello.

Saverio Melegari