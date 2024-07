Tiro con l’arco. Nuovo record per Gargari

La Federazione Italiana Tiro con l’Arco ha dato oggi l’ufficialità. Nel corso della gara disputata lo scorso 16 giugno a Capezzano Pianore l’esperto Federico Gargari, classe 1972, arciere in forza ai pratesi Borgo al Cornio, vincendo la prova individuale fra gli specialisti dell’arco Olimpico, nella categoria Master, ha messo a segno il nuovo record italiano su distanza del Doppio 70/60 Round, facendo segnare 1.319 punti, ben 45 in più rispetto al primato precedente. Il pesciatino, numero 1 nel ranking italiano Targa, secondo in quello del tiro di campagna, lo scorso anno trionfatore nella Coppa Italia 50-54 anni, vincitore nelle ultime edizioni sia del campionato italiano Targa che di quello hunter field, si è avvicinato al tiro con l’arco nel 1990, grazie al Palio, iniziando a fare agonismo solo pochi anni più tardi.

"È da più di un anno che sto tirando bene, si è presentata l’occasione di provare a fare il record, e ce l’ho fatta – commenta soddisfatto – In allenamento avevo visto che le possibilità c’erano, poi la gara è andata bene. Ho tirato con le condizionimeteo giuste, con la concentrazione necessaria, ed è arrivata la prestazione che speravo. Sto lavorando bene con un pool di tecnici e amici che mi seguono, spero di levarmi ancora qualche soddisfazione, prima di posare l’arco, fra una ventina d’anni. Fra agosto e settembre ci sono i campionati italiani, spero di fare qualcosa di buono anche lì".

Emanuele Cutsodontis