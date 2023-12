Tighe Noonan è già in città. Oggi l’incontro con il sindaco

PISTOIA

Tighe Noonan è in città. Ieri era allo stadio. Noonan, imprenditore americano nel settore energetico, residente a Milano, già sponsor del Parma con la Dulevo International e con una carriera di tutto prestigio, oggi incontrerà il sindaco Tomasi che ha espresso con fermezza ciò che tutti pensano: "Occorrerebbe finalmente una parola definitiva e soprattutto è necessario non danneggiare ulteriormente la squadra, il titolo sportivo e la città". Sì, perché una squadra di calcio non è solo tecnica e tattica; non è solo l’amore incondizionato dei tifosi: è anche immagine di un intero territorio. Appartiene alla collettività. Un titolo sportivo è un blasone identitario. Tomasi ha preso atto "dell’ennesima mancanza di chiarezza rispetto alle capacità effettive della proprietà di sostenere un impegno preso più volte, anche pubblicamente, nei confronti della città. Non è certo la prima volta – ha aggiunto – che assistiamo all’esplodere di questi problemi. Una difficoltà ormai chiara, anche nei rapporti con il Comune". Il sindaco dovrebbe incontrare già oggi l’imprenditore americano, che non arriverebbe da solo, ma che rappresenterebbe la parte maggioritaria di questo nuovo progetto che potrebbe avere un ampio orizzonte. Ha gestito un fondo, coofondatore di un trust e ora titolare di aziende di gas con sede a Parigi, che non dimenticano gli idrocarburi e che fatturano decine di milioni di euro. Con lui, Alessandro Enginoli, 56 anni, dirigente finanziario e, per gli amanti del gossip, ex marito dell’attrice Claudia Gerini.

Tutto nasce per caso, ma l’intuizione avuta da Achille Totaro, entrato pochi mesi fa nella dirigenza della Pistoiese per dare una mano, complice il suo legame personale con la città, è stata subito ben accolta da Noonan. Quella proposta sommessa lanciata da Totaro durante un incontro a Parma non è stata lasciata cadere nel vuoto. "Io ci ho provato" ha detto il senatore sorridendo. Da lì, sono cominciati i colloqui serrati, con il supporto di tutto il management.

Certo, il passaggio di mano di una società non è cosa che si fa in un giorno. Ma a conferma dell’interessamento c’è la ’due diligence’, necessaria per valutare la convenienza di un affare. "Investigare e approfondire tutto quanto riguarda la società è il primo passo – commenta Totaro – . Tutto deve essere analizzato: le situazioni debitorie, il patrimonio, le convenienze, i rischi. Ci vuole tempo, ma l’interessamento c’è". Totaro conferma la presenza in città di Tighe Noonan: "Doveva arrivare domani (oggi, ndr) invece si è presentato allo stadio e ha mangiato al circolo del tennis". Oggi l’incontro con il sindaco: "Io non so come andrà – conclude Totaro – , ma so che siamo davanti a persone con un patrimonio solido che potrebbero davvero cambiare le prospettive della squadra e anche della città".

valentina conte