Territorio, inclusione e benessere. I fatti concreti di Fondazione Caript: "Erogati sette milioni in dieci anni"

Numeri che da soli danno il senso della ricaduta sul territorio sotto molteplici punti di vista: Quali numeri? Novanta progetti realizzati e più di 7 milioni stanziati: così Fondazione Caript ha promosso la coesione sociale in provincia di Pistoia negli ultimi dieci anni, attivando 16 milioni di investimenti complessivi per strutture, progetti, accessibilità e inclusione.

La sintesi di questo lavoro è raccontata in una videostory che uscirà oggi in occasione della Giornata europea delle Fondazioni 2024, dedicata proprio al valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva, un anno dopo l’inserimento di queste finalità nell’articolo 33 della Costituzione.

Il video sarà pubblicato sul canale YouTube di Fondazione Caript e rilanciato sui social nell’ambito della campagna nazionale #Unaltrapartita. Comunità in campo, promossa da Acri e Assifero insieme a tutte le Fondazioni associate, con la partecipazione di Aics, Csen, Opes, Sport for Inclusion e Uisp. L’iniziativa ha il patrocinio Rai per la Sostenibilità Esg e la media partnership di Rai Sport.

"Supportiamo le organizzazioni del Terzo settore che promuovono lo sport sociale, poiché condividono la visione dello sport come veicolo di partecipazione, inclusione e benessere – ha spiegato Luca Gori, presidente della Fondazione Caript –. Nel video, attraverso testimonianze in interviste e immagini, raccontiamo tre progetti esemplari, scelti non solo per la diversità dei beneficiari, ma anche per la rappresentatività dell’intero territorio pistoiese. Riuscire a favorire il coinvolgimento attivo del più alto numero di cittadini anche attraverso lo sport è per noi di grande importanza".

In pochi minuti il video, realizzato da Lorenzo Marianeschi e Studio Metilene, racconta con le voci dei protagonisti le attività che si svolgono nel centro sportivo di Forone a Uzzano in Valdinievole, a Dynamo Camp sulla montagna pistoiese e al pallone di pattinaggio a Pistoia.

Prima dell’intervento della Fondazione, Uzzano era l’unico comune della Valdinievole a non avere un impianto sportivo per le scuole; adesso non solo ha un centro attrezzato dove si praticano più di dieci discipline diverse, ma anche un luogo dove si allena una squadra di calcio composta interamente da persone con disabilità.