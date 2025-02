Terme senza futuro. All’asta solo la Palazzina

MONTECATINI TERME (Pistoia)Una volta era la lussuosa dimora del direttore generale delle Terme di Montecatini. La Palazzina Presidenziale, un edificio che oggi ospita la sede della società Fideuram, è stata ceduta ieri mattina a una società immobiliare per circa un milione e 300mila euro. La vendita è avvenuta nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità, che coinvolge l’azienda. La società immobiliare è l’unico soggetto a essersi fatto avanti, inviando un’offerta al notaio Vincenzo Gunnella di Firenze. Nulla da fare, almeno questa volta, per le Panteraie, il locale mito della storia di Montecatini. Ieri era prevista la procedura di vendita anche per il complesso che sorge nella parte collinare della città, ma nessuno si è fatto avanti. L’offerta base era di quattro milioni e 264mila euro.

Inaugurato nel 1956, con una esibizione in piscina della diva Esther Williams, a cui assistè con grande interesse il giovane ministro delle finanze Giulio Andreotti, il complesso è un vero e proprio tempio del divertimento a Montecatini. La città, adesso, attende con attenzione l’appuntamento più importante. È in programma l’11 marzo la seconda procedura di vendita dei beni strategici delle Terme. Nessuno si è fatto avanti lo scorso anno, a luglio, dove l’offerta minima era fissata a 42 milioni di euro. Questa volta è scesa a 35 milioni e 613.793,75 euro.

Il pacchetto unico dei beni strategici prevede l’ex Istituto Grocco, le Terme Excelsior, La Salute, Leopoldine, Redi, Regina, Tamerici, Tettuccio, Torretta, Bibite Gratuite, edicola in viale Verdi, le ex latrine Fortuna, i due negozi in viale Verdi e in viale Grocco, le Nuove serre, l’area verde dove sorge il parco giochi Termeland, le serre calde Torretta e il complesso ex lavanderia.

A questi edifici vanno aggiunti i diritti di piena proprietà su vari appezzamenti di terreno di natura collinare per una superficie complessiva di 48mila metri quadrati, con sorgenti, opere di captazione e vari manufatti adibiti a cisterne di raccolta e condutture.