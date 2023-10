Teatro in circolo. Partenza con ’Genesi’

Tra prosa e musical arriva al circolo Hitachi la rassegna “Teatro in circolo“. Sei compagnie teatrali, sei spettacoli diversi tra loro ma tutti accomunati dall’amore per il palcoscenico. Al via domani sera, e per i sabati a seguire all’Auditorium del Circolo Aziendale di via Ciliegiole 77 a Pistoia, la rassegna amatoriale nata dall’incontro tra la direzione artistica del Circolo e uno dei suoi soci, Massimiliano Cadeddu, direttore artistico della Compagnia del Grano. "Crediamo fermamente che l’arte abbia il potere di ispirare e unire le persone - afferma Lorenzo Grazioso, direttore artistico del circolo Hitachi - con questa rassegna teatrale stiamo offrendo una piattaforma ai talentuosi artisti locali per esprimere la loro creatività". Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. Il prezzo dell’ingresso al singolo spettacolo è di € 8,00 per i soci. I non soci, solo per il primo spettacolo a cui assisteranno, potranno acquistare biglietto + tessera al costo € 10,00.

Domani si inizierà con “Genesi“, i ribelli ZTL Bottegone, regia Enrico Melosi. Sabato 21 ottobre andrà in scena “Assassinate la zitella“, della compagnia All-In e regia di Marco Tognozzi. Il 4 novembre 2023 “Kabaret - addio a Berlino“ spettacolo della Compagnia della Fenice Rise Up Academy con la regia di Serena Carradori. Sabato 18 novembre sarà la volta de “Il baciamano“ rappresentato dal GAD Città di Pistoia, regia di Gennaro Criscuolo. Il 2 dicembre La Compagnia del Grano portera in scena “Le verità di Freud“, regia di Giulia Palamidessi. La rassegna finirà il 16 dicembre con "Retrò - dive d’altri tempi" interpretato e con la regia della Compagnia D’Artefatti. Il programma completo su www.circoloaziendalehitachipistoia.it.