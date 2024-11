TC Pistoia-Parioli. Test per preparare la missione playout

"Sarà una partita che sul piano del risultato non conterà nulla. Onoreremo a ogni modo il campionato, dando il massimo in vista dei playout del 17 novembre, quando ci sarà la partita più importante dell’anno". Parola di capitan Tommaso Brunetti. Alle 10 il Tennis Club Pistoia riceve il Tennis Club Parioli. Un match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A1 maschile di tennis. La società presieduta da Luigi Brunetti è quarta nel girone 3 del torneo con 2 punti e la terza piazza occupata proprio dal sodalizio romano dista cinque lunghezze. Ne consegue quindi che nemmeno un successo servirebbe a cambiare la situazione. Ed è anche per questo che rispetto alle scorse uscite, ci sarà qualche cambio: in quest’ottica giocherà ad esempio il francese Clement Chidekh, in quanto una seconda presenza lo renderebbe "arruolabile" da regolamento anche per i playout. Ma troverà spazio anche Landini, per accumulare esperienza e permettere a Trevisan di tirare il fiato. Alla luce della quarta posizione, il TC Pistoia affronterà nei playout una delle terze classificate degli altri gironi in una duplice sfida che si preannuncia ad alto tasso di difficoltà.

Giovanni Fiorentino