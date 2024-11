Tariffa rifiuti e fornitura gas. I contributi alle famiglie. Ecco come fare la domanda

Soldi alle famiglie del Comune di Pieve a Nievole per pagare le spese di fornitura di gas metano e per la tariffa rifiuti. Per ottenerli sarà necessario presentare le domande per i relativi bandi che scadranno entrambi il 7 dicembre prossimo. Il primo bando, quello dedicato ai contributi alla fornitura di gas metano, è destinato ai residenti del Comune che abbiano come requisiti la residenza nel Comune di Pieve a Nievole, un Isee inferiore a 15mila euro e un regolare contratto di utenza domestica per fornitura di gas-metano nell’abitazione di residenza.

L’altro bando, quello pensato per l’erogazione dei contributi alla tariffa rifiuti (Taric), è accessibile ai cittadini con i requisiti di poco diversi da quelli richiesti per ottenere i soldi per il gas. Infatti per ottenere i contributi per la tassa sui rifiuti sarà necessario avere la residenza a Pieve a Nievole un Isee inferiore a 12mila euro e inoltre essere regolari nei pagamenti della Tari per l’anno 2023 e avere un’utenza Taric intestata per il 2024 relativa all’abitazione dove si vive.

"Per entrambi i bandi – fanno sapere dal Comune – le richieste possono essere presentate sia online sul sito istituzionale del Comune di Pieve a Nievole, che di persona presso il centro Pieve Facilita in via Bonamici 13". Lo sportello è aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 18,30, il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13. "Per entrambi i bandi – proseguono dal Comune – è necessario disporre dei documenti come Identità digitale (Spid, Cns o Cie abilitata), dichiarazione Isee 2024. Per il bando gas-metano, inoltre, sono necessarie le bollette relative al periodo novembre 2023-2024 con le relative ricevute di pagamento".

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0572 956349 o inviare una e mail all’indirizzo [email protected]. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini aventi diritto a partecipare "siamo certi – fanno sapere – che sia un utile e significativo sostegno alle famiglie della comunità".

AF