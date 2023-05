Tari: un aumento del 6,7 per cento Previste riduzioni per chi assume

Aumento della Tari al centro del consiglio comunale. Le nuove tariffe, illustrate dall’assessore Giacomo Buonomini e approvate con i soli voti della maggioranza, prevedono un aumento del 6,7%, condizionato dalla decisione presa dall’Ato, che prevedeva aumenti intorno al 6% per due anni consecutivi a cui i Comuni non potevano che uniformarsi. Gli utenti che hanno già ricevuto la richiesta di acconto l’hanno trovata più alta di quella dello scorso anno perché l’acconto è stato calcolato sul 60% dell’importo pagato l’anno precedente, nella bolletta a saldo troveranno la compensazione. Il costo complessivo del servizio ammonta a 2 milioni e 40mila euro, 129mila euro in più dell’anno precedente. Sono previste riduzioni per imprese che assumono, attività commerciali nei paesi con meno di 400 abitanti e per famiglie a seconda delle fasce di reddito. Per famiglie con Isee fino a 6000 euro sarà gratuita, fino a 15mila sconto del 50% e del 25% per quelli fino a 25mila, facendone richiesta allegando l’Isee riguardante l’anno d’imposta. Questi sconti avranno un impatto totale di 75.000 euro, compensando oltre la metà dell’aumento. Ci sono state poi una serie di variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 e il rendiconto del 2022.

La conferma degli incentivi ai nuclei familiari di nuovo insediamento, illustrata dall’assessore Roberto Rimediotti che ne ha sottolineato l’importanza, con alcune variazioni al regolamento. Infine la convenzione tra Provincia di Pistoia e Comune di San Marcello Piteglio per la gestione della Piscina de Le Ginestre, illustrata dal sindaco, Luca Marmo. La convenzione, in comodato gratuito, tra Provincia e Comune, è stata rinnovata per altri cinque anni.

Andrea Nannini