Tante occasioni nel settore energia

Baker Hughes, leader mondiale nel settore delle tecnologie energetiche, offre numerose opportunità di carriera in Italia, con 72 posizioni aperte a Firenze, 11 a Massa e una nella città metropolitana di Firenze. L’azienda è alla ricerca di talenti che vogliano contribuire alla transizione energetica e all’efficienza energetica, lavorando su tecnologie innovative e sostenibili.

Le opportunità di lavoro nell’azienda spaziano in diversi ambiti, tra cui ingegneria e tecnologia, vendite e marketing, operazioni sul campo e produzione e funzioni ‘corporate’. I percorsi di carriera sono rivolti a neolaureati, stagisti e apprendisti, ma non mancano le offerte di lavoro per professionisti esperti.

Per candidarsi è possibile visitare il sito careers.bakerhughes.com, registrarsi nella community dei talenti, caricare il proprio curriculum e quindi rispondere all’annuncio che si ritiene adeguato alle proprie competenze.

Tra le selezioni aperte di recente, quella per un ingegnere che si occuperà della supervisione e del coordinamento delle attività sul campo, fornendo supporto tecnico per l’installazione e la manutenzione dei sistemi di controllo. È necessaria un’esperienza significativa nel settore oil & gas o energia, con una forte conoscenza dei sistemi di controllo delle turbine a gas o a vapore.

A Massa l’azienda cerca, inoltre, operatori di officina che si occupino di smontaggio, assemblaggio e collaudo dei componenti, seguendo le specifiche tecniche e rispettando le norme di sicurezza e qualità. È richiesto un diploma tecnico, preferibilmente come perito meccanico, e competenze nell’uso di strumenti di misura di precisione. Il candidato deve essere disponibile a lavorare su turni e avere un’attitudine al lavoro di squadra.