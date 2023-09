Tante occasioni di crescita con l'Erasmus in Montagna

Si chiama "Piccole Scuole per un grande Futuro", la bella proposta dell’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese. L’oggetto dell’iniziativa è il Seminario di Disseminazione Progetto Erasmus Plus "Small Schools for a Big Future" e l’appuntamento è per domani alle 15, presso l’Aula Magna dell’Istituto presieduto da Carlo Rai. Nell’occasione sarà presentato il volume "Guida per le Buone pratiche" realizzato grazie alle esperienze dei docenti e del personale di segreteria che ha partecipato alle mobilità, articolate in Job Shadowing e corsi strutturati all’estero, in Francia, Portogallo e Spagna. L’invito è a visitare il sito del Progetto al link smallschoolsforabigfuture, a partire dal giorno 27 settembre, dove sarà consultabile e scaricabile il volume realizzato disponibile per tutti i plessi anche in formato cartaceo. Il programma della giornata inizia con il saluto del dirigente scolastico Carlo Rai, seguito dalla presentazione del progetto, curata da Francesca Vogesi, quindi la presentazione del libro "Guida per le buone pratiche" da parte di Francesca Vogesi (foto) e Gianna Dondini e, a seguire, la tavola rotonda con i docenti partecipanti alle mobilità. Poi gli interventi dei sindaci dei comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio Marcello Danti e Luca Marmo, lo spazio per interventi e domande e le conclusioni del presidente della Provincia di Pistoia. È prevista la presenza degli studenti, delle famiglie e dei rappresentanti delle Associazioni culturali e del volontariato. L’invito a partecipare è rivolto alla cittadinanza tutta, della quale è auspicata la partecipazione.

Andrea Nannini