Tante le adesioni in provincia, ecco dove andare per donare

Ecco le 29 farmacie della provincia che hanno aderito all’iniziativa del Banco Farmaceutico.

A Pistoia: Farmacia Antica Chiti via Porta Lucchese 5; Farmacia al Battistero via degli Orafi 22; Faramcia del Belvedere via Dalmazia 326; Comunale n. 1 viale Adua 40; Comunale n. 2 via Manzoni 10; Comunale n. 3 via dello Stadio 2; Comunale n. 4 via Pisa 45 Bonelle; Dell’Arca-gruppo Felia piazza Leonardo da Vinci 27; Le Fornaci piazza Nelson Mandela 22; Nannucci-Boots via degli Orafi 41; San Francesco via Curtatone e Montanara 21; San Marco via Padre Antonelli 17; Farmacia Scorcelletti via Porta al Borgo 110; Ventisei via di Montalbano 256E.

Agliana: Farmacia Comunale n°6 via Carlo Levi 7; di Spedalino via Berlinguer; Nucci via della Libertà 48; San Michele v ia San Michele 1. A Larciano: Comunale n°7 via Statale Francesca 282.

Monsummano Terme: Farmacia Ceccarelli piazza Giusti; Grotta Parlanti via Francesca nord ss6.

Montecatini Terme: Farmacia Internazionale piazza del Popolo 37. A Pescia: Bertolai via Alberghi 24.

Pieve a Nievole: Farmacia Pazienza-gruppo Pharmagreen via Empolese 45; Presidio Pazienza-gruppo Pharmagreen via Marconi 225.

Quarrata: Farmacia Chilleri via Montalbano 206; Comunale n°5 via del Cantone 23-25.

San Marcello-Piteglio: Farmacia di Maresca, via Risorgimento 72 Maresca.

Serravalle Pistoiese: FarmaciaBaldassarri, via Lucchese 72.