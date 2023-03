Tana Termini, la Regione apre un contraddittorio

La Regione Toscana apre un contradditorio relativamente alla trasformazione dell’impianto di compostaggio esistente a Tana Termini, nel Comune di San Marcello Piteglio, in un impianto a digestore anaerobico. La struttura è ubicata nel Comune pistoiese per un fiato, con tutti i possibili problemi che, secondo un nutrito gruppo di cittadini e imprenditori, nasceranno alla sua apertura, scaricati sul Comune di Bagni di Lucca, entrambi a trazione centrosinistra. Fino a pochi giorni addietro sembravano su fronti contrapposti, adesso invece, dopo che San Marcello Piteglio ha inviato un corposo documento alla Regione Toscana, sembrano invece piuttosto in sintonia, peraltro condivisa anche dalle opposizioni.

"Il nostro Comune aveva richiesto fin da subito che si attivasse un confronto – afferma Giacomo Buonomini, vicesindaco di San Marcello Piteglio- l’aveva fatto con una lettera firmata dal sindaco perché, a nostro avviso è un ulteriore strumento per dare voce al territorio, dopo aver espletato la fase della consultazione". "Il Contraddittorio -si legge nel documento della Regione- consiste quindi in una fase di confronto dei soggetti osservanti, ai quali è in tal modo consentita una partecipazione attiva nel procedimento, con la Società proponente il progetto in oggetto sulle tematiche segnalate nelle osservazioni acquisite al medesimo procedimento. E’ altresì ammessa la partecipazione delle Amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici interessati". L’azione del contradditorio serve a cristallizzare le posizioni, che rimarranno agli atti, anche se in buona sostanza si tratterà, da parte di chi aveva già sollevato le osservazioni, di ribadire i concetti già espressi. Dalla mappa delle proposte in campo relativamente agli impianti legati al piano dei rifiuti, emerge che Tana Termini non è citata, infatti nell’intera provincia di Pistoia figura la sola area del Dano per carta e cartone, il cui iter è già avviato. Il contradditorio si svolgerà in videoconferenza e l’intera sessione verrà registrata. La data dell’evento verrà comunicata pubblicandola sul sito web della Regione.

Andrea Nannini