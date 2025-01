Tamara campionessa a Rimini. Due medaglie d’oro per l’aglianese

Strepitoso successo di Tamara Mati, giovane ginnasta aglianese, che a Rimini ha conquistato il titolo di campionessa italiana categoria S1. Tamara, classe 2008, è un’atleta dell’Asd Corallo di Bagnolo (Montemurlo), che ha partecipato a "Ginnastica in festa – winter edition", svolta nei padiglioni della Fiera di Rimini, che ha ospitato i campionati nazionali. Tamara Mati ha conquistato due medaglie d’oro e una d’argento. La "super corallina" nella categoria Le S1 si è aggiudicata il titolo assoluto S1 su ben 41 ginnaste e ha conquistato il primo posto assoluto al cerchio, su 34 atlete. Non solo, Tamara ha portato a casa anche il secondo posto alle clavette, mentre al nastro è arrivata quarta, sfiorando per poco il terzo gradino del podio.

E’ stata una gara molto impegnativa per Tamara e per l’Asd Corallo, per numero di partecipanti, livelli e categorie, ma tutte le ginnaste della Corallo hanno dimostrato serietà e capacità di adattamento. Tamara Mati nel dicembre 2023, sempre a Rimini, si era classificata al primo posto nella specialità nastro, categoria J3, livello Le, che rappresenta il livello Fgi Silver più alto. Tamara Mati è entrata a far parte della Asd Corallo nel 2019. Una ragazza seria, che si allena con molto impegno ed ha sempre dimostrato tanta passione verso questa disciplina sportiva.

Molto soddisfatti dei risultati di Tamara i suoi genitori, Donatella e Maurizio e lo staff dell’Asd Corallo. Praticare un’attività agonistica richiede tanta costanza e spirito di sacrificio, sostenuti da una grandissima passione e dall’organizzazione della vita in relazione a questa scelta così importante. Gli eccellenti risultati ottenuti da Tamara gratificano anche tutto l’impegno dei tecnici che la seguono. La Asd Corallo è un’associazione nata sul territorio montemurlese nel 2015, affiliata alla Fgi e riconosciuta dal Coni.

Piera Salvi