Tally Weijl, su il sipario: "E assumiamo ancora"

Se in questi giorni avete intenzione di fare due passi in pieno centro storico e percorrete Via Buozzi potrete vedere, precisamente all’altezza del civico numero 5, una nuovissima insegna color rosa svettare sopra le vostre teste. A partire da ieri è infatti iniziata l’avventura pistoiese di Tally Weijl, catena d’abbigliamento femminile che con l’insediamento nella nostra città ha completato l’intera mappa regionale per quanto riguarda la presenza di punti vendita.

tally weijl è un brand che offre capi innovativi, guardando soprattutto ad una clientela giovane e che fa delle novità il proprio punto di forza, grazie alle ben quattordici collezioni previste nell’arco di un anno. "Siamo molto emozionati perché oggi per noi inizia una nuova avventura – racconta Matteo Pomini, uno dei soci dirigenti – e le primissime impressioni sono state più che positive. In queste ore abbiamo notato moltissime persone avvicinarsi incuriosite alle vetrine, dare un’occhiata agli abiti e, fortunatamente, fare anche degli acquisti. Speriamo di poter portare una ventata di aria fresca e di novità in una delle vie principali del centro". Pur avendo già alzato le saracinesche, Tally Weijl si presenterà ufficialmente alla città domani, sabato 30 settembre, per festeggiare insieme ai pistoiesi l’inizio della nuova avventura.

"Crediamo molto nelle potenzialità di questa città – sottolinea Pomini – ed è per questo che abbiamo scelto di aprire un negozio a Pistoia. Tra qualche mese faremo le prime valutazioni ma sono sicuro che i risultati rispetteranno pienamente le nostre aspettative. L’orario di apertura sarà continuato dalle 9:30 alle 19 perché vogliamo essere appetibili per quante più persone possibili e l’unico modo per farlo è garantendo una presenza costante e una notevole flessibilità in termini di orari. Un brand come il nostro mancava a Pistoia e ci auspichiamo di essere la prima di una lunga serie di catene a puntare con decisione su questa città. Sono ancora aperte le candidature per poter lavorare nel nostro negozio e stiamo ricevendo moltissimi curriculum. Al momento ci stanno dando una mano le ragazze che lavorano a Pontedera – conclude – ma contiamo di avere presto un team di cinquesei persone".

Michele Flori