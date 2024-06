Taibi: "Pistoiese costruita per la Serie C"

Massimo Taibi esce allo scoperto e lo fa con sicurezza e convinzione. "Tutti noi abbiamo un solo obiettivo: vincere". Un messaggio molto chiaro, rivolto in primis ai calciatori che sposeranno il progetto della Pistoiese ma anche alle altre formazioni che lotteranno per il campionato. Ieri mattina, al Nursery Campus, è andata in scena la prima uscita ufficiale del nuovo direttore sportivo arancione, che ha illustrato il progetto tecnico e sportivo per la stagione 2024/2025. Alla base, come detto, la voglia di competere per il titolo e di riportare la piazza di Pistoia in una categoria ben più consona, spazzando via i ricordi delle ultime due annate.

"Conosciamo bene le difficoltà della Serie D – afferma Taibi – e sappiamo che vincerà solamente una squadra, ma noi non dovremo lasciare niente al caso. Siamo a Pistoia, in una piazza che calcisticamente ha voglia di rinascere e di tornare a gioire per grandi traguardi. Uno dei miei principali è quello di riportare entusiasmo e persone allo stadio. La ricetta per farlo? Vincere più partite possibili. Solamente coi risultati si può ricreare quell’atmosfera da brividi che per molti anni ha regnato al Melani".

Taibi ha poi raccontato cosa lo ha spinto a scegliere la Pistoiese rispetto ad altre proposte, provenienti anche dal professionismo: "Fin dalla prima telefonata con Iorio ho percepito la grandezza del progetto. Mi hanno colpito la sua voglia di fare e la decisione nel volermi all’interno della società. Potrà sembrare scontato ma lui è un vero tifoso e la sua grande passione è l’arma in più della nuova Pistoiese. In quei giorni ero in contatto anche con altre squadre, ma Pistoia ha prevalso per la serietà e anche per la presenza di dirigenti importanti come Gianni Trombetta e Giampolo Pazzini. Abbiamo già costruito una squadra di lavoro affiatata e siamo sicuri di poter porre le basi per un percorso in cui ognuno farà la propria parte".

Per quanto riguarda la costruzione della squadra, una parte significativa del lavoro è stata fatta. Domenico Giacomarro sarà il nuovo allenatore, mentre tanti accordi - seppur solo verbali - coi calciatori sono già stati trovati. Per tutte le ufficialità sarà necessario attendere il 1 luglio, ma i primi, importanti passi sono stati compiuti. "Cercavamo un profilo vincente – sottolinea Taibi – e Giacomarro faceva al caso nostro. Abbiamo già bloccato venti calciatori e per completare la rosa dovremo arrivare a venticinque. Tre di questi provengono dall’Aglianese, non dare per un senso di continuità con la vecchia squadra, che non esiste, ma solo perché li abbiamo ritenuti profili adatti alla nostra filosofia. Costruisco sempre la squadra di comune accordo con l’allenatore, che ha fatto le sue richieste e io cercherò di accontentarlo il più possibile. Alla società ho chiesto carta bianca perché sono abituato a prendermi le mie responsabilità. Le voci di mercato? Non ho mai letto e non leggo tutt’ora i giornali. So solamente che a tutti i calciatori con cui ho parlato ho richiesto professionalità e serietà. Stiamo opzionando profili importanti, calciatori vincenti e con la massima disponibilità al lavoro e al sacrificio".

Il diesse ha poi dato alcune indicazioni soprattutto sul tema degli under: "Tendo a scegliere quote che già conoscono la categoria. Tanti 2004 e 2005 hanno esperienza in Serie D, così come ci sono alcuni 2006 che hanno già giocato tra i grandi".

Michele Flori