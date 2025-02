Taglio dei pini. Si parte oggi dal viale Verdi

Il Comune informa la cittadinanza che oggi, giovedì 6 febbraio, è previsto l’abbattimento dei pini di viale Verdi davanti al Palazzo del Turismo (ex-Apt), ed è stato inoltre programmato un prolungamento dell’attività che riguarda anche altre alberature. La decisione è stata presa in conseguenza al completamento anticipato delle perizie sulle piante di viale Bustichini e viale Adua. Grazie al lavoro degli uffici e alla collaborazione dei professionisti incaricati, è stato possibile individuare altri quattro pini da abbattere per preservare la pubblica incolumità.

Ecco il programma completo dell’attività: giovedì 6 e venerdì 7 abbattimento dei tre pini in viale Verdi. La notte tra lunedì 10 e martedì 11 ci sarà il taglio del pino all’incrocio davanti il Minigolf. Da mercoledì 12 è in programma l’abbattimento delle quattro piante, due in viale Bustichini e due in viale Adua, individuate come pericolose. L’intervento potrà causare temporanee modifiche alla viabilità. Pertanto, il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale sul posto.

L’amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Il Comune prosegue l’attività di controllo delle piante presenti in città a tutela della sicurezza dei cittadini e per il mantenimento del patrimonio arboreo di Montecatini. Negli ultimi anni, purtroppo, molto alberi, soprattutto pini sono crollati, avendo terminato il ciclo vitale. Diventa quindi essenziale un monitoraggio continuo, al fine di evitare possibili incidenti.