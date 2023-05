Svolta per Pistoia Nord C’è il bando di gestione "Ma bisogna far presto per la riqualificazione"

"Un’annata sicuramente positiva, perlomeno sul piano sportivo. Ma ci auguriamo che lo diventi presto anche sul piano infrastrutturale: il nostro progetto resta valido ed è stato definito nei dettagli, adesso tocca al Comune dare un segnale concreto". Matteo Paoletti, dirigente del Pistoia Nord, ha così fatto il punto circa il progetto di partenariato pubblico privato che dovrà portare alla riqualificazione dell’area sportiva nelle quartiere delle Fornaci.

Nei giorni scorsi il Comune ha peraltro affidato proprio al club giallorosso il servizio di gestione dell’impianto, per la durata di un anno. Non si tratta però del bando che propizierà l’intervento (di importo superiore al milione di euro) proposto nel recente passato dal medesimo sodalizio calcistico. Anche se quest’ultimo dovrebbe in teoria essere pubblicato a breve, nei prossimi mesi al massimo. "Restiamo in attesa della pubblicazione del bando – ha confermato Paoletti – di certo c’è che l’impianto è ormai ridotto all’osso ed andare avanti così sarebbe complicato. Serve un’operazione di riqualificazione importante, da attuare nel minor tempo possibile".

Il piano da mettere in campo in "project financing" prevede in buona sostanza il rinnovamento del campo sportivo "Edy Morandi" e delle zone limitrofe. Per quanto concerne l’aspetto legato al gioco, dovrebbero essere realizzati due nuovi campi: uno in erba sintetica per il calcio a 9 e uno per il calcio a 5 (con copertura pressostatica rimovibile). Tutto partirà però dalla demolizione dell’attuale palazzina, che verrà ricostruita ed ospiterà la sede sociale della società che gestirà i campi (insieme ad un punto ristoro). Sono previsti poi interventi di ampliamento sugli spogliatoi, sia quello destinato all’arbitro che quelli riservati alle due squadre (oltre ad una risistemazione del campo principale).

Un’opera alla quale co-parteciperà sul piano economico anche il Comune, con il gestore che dovrà garantire fra le altre cose anche l’eventuale fruizione degli spazi sportivi da parte degli istituti scolastici. "Un progetto nel quale ovviamente crediamo molto – ha concluso Paoletti – l’intera comunità ne trarrebbe a nostro avviso beneficio, ricordando anche i parcheggi esterni utilizzabili anche dai residenti".

Se sul piano infrastrutturale sono dunque attese novità importanti, su quello agonistico le soddisfazioni sono già arrivate. il Pistoia Nord si è laureato campione provinciale con la formazione "Giovanissimi", mentre la prima squadra si sta giocando la promozione in Prima Categoria: risale a domenica la vittoria nello spareggio con l’Atletico Casini Spedalino, ora resta l’ultimo atto prima di poter festeggiare. La partita più importante si sta però giocando fuori dal terreno di gioco, con la burocrazia in veste di arbitro.

Giovanni Fiorentino