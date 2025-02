Sviluppo e Pnrr. Capecchi vede Foti. Al centro c’è Hitachi

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi, ha recentemente incontrato il ministro di affari europei, politiche di coesione e Pnrr, Tommaso Foti. Al centro del confronto, il tema delle infrastrutture e l’importanza strategica di Hitachi. "Un incontro davvero proficuo – fa sapere l’esponente pistoiese di Fdi –. Nel corso del colloquio abbiamo toccato temi importanti, fra i quali quello dell’impatto che il Pnrr ha generato e genera sul sistema dei trasporti ferroviari, con particolare attenzione ai grandi progetti del Gruppo Fs ma anche dei soggetti che operano sul mercato nazionale e internazionale. Uno di questi è Hitachi Rail – aggiunge –, specie con lo stabilimento di Pistoia, che il ministro Foti visiterà ufficialmente quanto prima. Il Ministro sta infatti seguendo i vari progetti che stanno conducendo Hitachi Rail in una fase di evoluzione molto importante per l’azienda stessa, la sua capacità occupazionale e il suo rilevante indotto".

"Avere un interlocutore come Tommaso Foti, per la Toscana e la zona di Pistoia, è certamente un valore aggiunto in una fase in cui si moltiplicano progetti e opportunità da cogliere velocemente – conclude Capecchi –. Per questo mi aspetto che anche la Regione faccia la sua parte dando seguito alla mozione che nel 2021 ho presentato a supporto del distretto ferroviario toscano e che è stata votata all’unanimità". La mozione impegnava la Giunta "a rilanciare lo sviluppo ed il sostegno del polo tecnologico ferroviario, per cui Ditecfer sta lavorando alla possibile nascita di un’infrastruttura di ricerca ed innovazione che renderebbe l’offerta toscana unica nel panorama europeo; a rendere più attrattivo il territorio toscano per le aziende, guardando con spirito innovativo al piano Transizione 4.0 ed oltre; a promuovere un protocollo d’intesa con le università toscane per rispondere all’esigenza di nuove competenze funzionali alle aziende; a sostenere con appositi strumenti e risorse dedicate la crescita e l’innovazione delle aziende dell’indotto locale legato a Hitachi Rail".