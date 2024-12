Sul palco c’è Shamzy

Per chi volesse evitare il cenone, ma fare arrivare alla mezzanotte facendo baldoria ecco l’ultimo dell’anno con Shamzy, il tiktoker toscano impegnato nel nuovo spettacolo Testa di Caos. Martedì 31 dicembre infatti, dalle 22 al Teatro Pacini di Pescia, andrà in scena il nuovo spettacolo di Andrea Di Raimo in arte Shamzy, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini.

Toscano doc, poco più che ventenne, Shamzy presenta il suo secondo show teatrale Testa di Caos, che il "Verdi" produce e distribuisce nei teatri di tutta Italia (su ticketone le prevendite, oltre 25 date nelle maggiori città, tra cui Firenze, Napoli, Torino, Roma, Palermo). Le sue esilaranti gag gli hanno fatto scalare in breve tempo le classifiche dei più famosi tiktoker italiani con oltre 2 milioni di follower.

Ora torna sul palcoscenico e affronta temi di attualità insieme a situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire, mescolando irriverenza, sincerità e improvvisazione in un vortice di comicità. Volgare, provocatorio, canzonatorio, dal web allo spettacolo dal vivo, ha conquistato il pubblico. Il passaggio dai social al teatro è stato semplice, così dopo il debutto con "A casa mia!" ecco Testa di Caos. La regia è affidata ad Andrea Cecchi.

Gianluca Barni