Successo per i concerti della Corale Santa Barbara: mai così seguiti

Un successo tanto atteso quanto meritato per la Corale Santa Barbara, alla ripresa dell’attività dopo le limitazioni dovute alla pandemia Covid. La manifestazione, che prende nome "Cantiamincoro", ha riunito nelle prime 16 edizioni, gruppi corali provenienti da diverse parti d’Italia, quest’anno si è svolta la numero 17. La manifestazione è nata con l’obbiettivo di riunire in una rassegna i cori provenienti da tutta la Provincia e non, dove ognuno di questi raggruppamenti portasse un suo contributo che, alla fine si fondesse con gli altri. Alla rinata rassegna di quest’anno, le voci sono state quelle del Coro "Valle del Pelago" di Sant’Anna Pelago, nato nel 1974 (del quale fanno parte anche cantori di Pievepelago), dalla provincia di Modena e quelle della Corale "Santa Barbara", nata nei primi anni ’90, che l’ha organizzata. Davanti a un pubblico decisamente numeroso, magistralmente presentate da Roero Venturi, i due Ensemble hanno eseguito: Inno alla Valle del Pelago; Belle Rose du Printemps; Il Cielo è una coperta ricamata; O vilan pera so chi bo; La Vergine degli angeli; Improwiso; Benia Calastoria; e La Madonna di Monticello, il coro emiliano, mentre gli ospitanti hanno eseguito: In questa Terra mia-(Exodus); Hallelujah; Sognando la California; L’Abbraccio; lo lo seguirò (I Love Him); Che sarà; A Maria di Rue du Bac; Giamaica. Nell’emozionante finale i due cori hanno eseguito il Va Pensiero dal Nabucco, di Giuseppe Verdi.

Un’occasione di rinascita, dopo i successi raccolti negli anni e interrotti soltanto da un evento che ha sconvolto la vita del mondo intero, che il sodalizio presieduto da Antonella Cinotti, ha voluto celebrare, raccogliendo il consenso di un gran numero di persone. Ineccepibile l’organizzazione, come sempre curata da Claudia Baccianella, decisamente soddisfatta, della ripartenza in grande stile.

Andrea Nannini