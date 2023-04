Su viale Adua spuntano alberi La festa per gli studenti "sentinelle del verde"

Piantati i primi dieci alberi dei cento che dovranno rinverdire i terreni di proprietà della Provincia di Pistoia adiacenti all’istituto Fedi Fermi, sul viale Adua. Ieri mattina si è svolta la cerimonia con i ragazzi delle scuole a cui è stato chiesto da chi ha portato avanti l’iniziativa di diventare sentinelle del verde e dunque preoccuparsi anche di controllare periodicamente l’irrigazione e lo stato di manutenzione delle piante. Il progetto portato avanti da Legambiente Pistoia con la collaborazione della Fondazione Caript e dell’azienda Vannucci Piante insieme alla Provincia di Pistoia prende spunto dal piano “Music for the planet“ con cui la cantante Elisa ha coinvolto in una raccolta fondi dedicata i territori dove era ospite con i suoi concerti.

"Il progetto è nato circa sette mesi fa – ha detto il presidente di Legambiente Pistoia Antonio Sessa –. Sono molto felice per questa prima piantumazione perché non era scontato il buon esito del progetto, perché il Comune di Pistoia non ha risposto, dove invece ha trovato gli spazi la Provincia, che dunque ringraziamo. Gli alberi sono stati piantati in questa zona che era una zona degradata, sporca e già si vede la differenza con i primi arbusti al loro posto. Il progetto durerà fino al 2025 questo sarà un presidio del territorio per la sostenibilità di tutto l’ambiente circostante". I fusti piantati sono tutti di razze autoctone come carpini, corbezzi o tigli. "Ci fa particolarmente piacere aver sposato questo progetto di Legambiente – ha detto il presidente della Provincia Luca Marmo – soprattutto perché questa è una zona che soffre già di interventi ed è fortemente connotata da una lettura urbanistica di architettura anni ‘60 -70 e dunque rivolge anche agli studenti un messaggio positivo che è quello dei rispetto dell’ambiente e riqualificazione delle aree che ne hanno bisogno".

Un progetto che ha soprattutto un valore simbolico, come ha sottolineato il presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri anticipando la pubbilcazione del prossimo bando dal titolo ’Piccole bellezze’ "di questi tempi fanno notizia gli alberi che vengono abbattuti – ha detto – o per l’omessa manutenzione di cui sono oggetto, oggi siamo a osservare la piantumazione di tanti alberi, perché cento alberi sono tanti. Il recupero di aree abbandonate dismesse per portarle a un riutilizzo per la socialità è anche una linea d’azione che con la fondazione seguiamo con convinzione". Soddisfatta per il risultato anche se "rammaricata per la mancata risposta dell’amministrazione comunale" anche la consigliera Antonella Cotti, che era già intervenuta in consiglio più volte sulla questione.

Arianna Fisicaro