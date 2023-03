Stupefacenti sulle piste: denunciato un minorenne. Undici sanzioni

Nuovo weekend da tutto esaurito sulle piste nostrane, complice l’ottimale combinazione tra situazione neve e bel tempo; nuove giornate di intenso lavoro per i soccorritori che operano in quota (numerosi gli interventi effettuati, per fortuna nessun infortunio si è rivelato grave) e anche per le forze dell’ordine, impegnate nelle consuete operazioni di controllo.

Continuano infatti i servizi predisposti dal questore di Pistoia, dottoressa Olimpia Abbate, presso gli impianti del comprensorio sciistico dell’Abetone e della Val di luce nell’ambito del contrasto all’uso di stupefacenti, per un divertimento in piena sicurezza.

A coadiuvare i poliziotti del servizio di sicurezza e soccorso anche un’unità cinofila antidroga arrivata direttamente della questura di Firenze. Nel corso dell’operazione sono stati controllati numerosi avventori presso gli impianti risalita e le aree ristoro.

Al termine del servizio sono state contestate undici sanzioni amministrative ai sensi dell’ articolo 75 del Dpr 30990, nonché una denuncia ai sensi dell’ articolo 73 nei confronti di un minore trovato in possesso di 15 grammi di hashish e un sequestro a carico di ignoti di sostanza stupefacente rinvenuta a terra.

Gli uomini della polizia hanno sequestrato un quantitativo totale di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana pari a circa 37 grammi.

In occasione di analoghi controlli, andati in scena lo scorso 18 febbraio, erano state segnalate sette persone alle competenti autorità ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 30990 con relativi sequestri di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Effettuati anche due sequestri, a carico di ignoti, di sostanza stupefacente rinvenuta a terra e nei cestini.

